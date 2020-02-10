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Daire alan 100 kişi dolandırılmıştı! Yeni gelişme

Diyarbakır'da, inşası devam eden siteden daire alan yaklaşık 100 kişinin firma tarafından dolandırıldıkları iddiası üzerine inşaat firması yetkilisi Menekşe İnci, açıklama yaptı. 40 kişinin mağdur olduğunu; ancak bunun kendilerinden kaynaklanmadığını öne süren İnci, "Mağdurlar gerçekten haklı ama mesele emlakçıdan kaynaklanıyor. Çünkü paralarını ona teslim etmişler. O insanların parası bize gelmediği için o daireler boşa çıktı. Ben buradayım, kaçmadım" dedi.
 10 Şubat 2020 19:41
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Daire alan 100 kişi dolandırılmıştı! Yeni gelişme

Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bir inşaat firması, 2016 yılında 330 daireden oluşan sitenin inşaatına başladı. Sitenin yapımı sırasında firma, fiyatları ortalama 250 bin lira olan dairelerin satışını yaptı. Daire alan yaklaşık 100 kişi, yapımı devam eden siteye evlerinin son halini görmek için gittiklerinde, büyük şok yaşadı. Satışı yapılan konutlarda isimlerini göremeyen bu kişiler, firmanın yetkilisi Menekşe İnci'ye da ulaşamayınca dolandırıldıklarını düşündü.

Mağdurlar, önceki gün sitenin önünde bir araya gelerek, sorunlarının çözülmediği takdirde hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi. Tamamlanmamış binalarla dolandırıldıklarını anlatan grup, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi. İnşaat firması sahibine de ulaşamayan mağdurlar, suç duyurusunda bulundu.

'EMLAKÇI DOLANDIRDI'

Mağdurların iddialarının ardından açıklamada bulunan inşaat firması sahibi Menekşe İnci, yaşanan mağduriyetin kendilerinden kaynaklanmadığını öne sürdü. Kaçtığına dair iddiaları da reddeden İnci, usulsüzlükten emlakçıyı sorumlu tuttu. İnci, "Benim için 'kaçtı' demişler. Ben buradayım. Savcılığa şikayette bulundum. Beni karalamak için ismimi lekelediler. Biz kimsenin hakkını yemedik. 10 bloğu tek başıma yapıyorum. Emlakçı B.Y. beni dolandırdı. Paramın bir kısmını vermeyince inşaatım yarıda kaldı. 1 yıl inşaat yarıda kalınca arsa sahipleri çağırdılar. Anlaştık, karar verdik. Ortak karar verdik. Ben ayrılmadım. İnşaatımın içindeyim. Kim bana banka yoluyla para göndermişse ispat etsinler. Mesela 40 kişinin burada daire parası verilmedi. O daireler iptal oldu. O yüzden kaynaklanıyor. 40 mağdur var. O insanların paraları bize gelmediği için o daireler boşa düştü. Mağdurlar gerçekten haklıdır ama benden kaynaklı bir şey yok. Emlakçı B.Y.'den kaynaklanıyor. Çünkü paralarını da ona teslim etmişler. Bizi de dolandırdığından dolayı şikayetçi oldum" dedi.
DHA
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