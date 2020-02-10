Daire alan 100 kişi dolandırılmıştı! Yeni gelişme
|10 Şubat 2020 19:41
|Yazdır
Merkez Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bir inşaat firması, 2016 yılında 330 daireden oluşan sitenin inşaatına başladı. Sitenin yapımı sırasında firma, fiyatları ortalama 250 bin lira olan dairelerin satışını yaptı. Daire alan yaklaşık 100 kişi, yapımı devam eden siteye evlerinin son halini görmek için gittiklerinde, büyük şok yaşadı. Satışı yapılan konutlarda isimlerini göremeyen bu kişiler, firmanın yetkilisi Menekşe İnci'ye da ulaşamayınca dolandırıldıklarını düşündü.
Mağdurlar, önceki gün sitenin önünde bir araya gelerek, sorunlarının çözülmediği takdirde hukuki mücadele başlatacaklarını söyledi. Tamamlanmamış binalarla dolandırıldıklarını anlatan grup, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi. İnşaat firması sahibine de ulaşamayan mağdurlar, suç duyurusunda bulundu.
'EMLAKÇI DOLANDIRDI'
Mağdurların iddialarının ardından açıklamada bulunan inşaat firması sahibi Menekşe İnci, yaşanan mağduriyetin kendilerinden kaynaklanmadığını öne sürdü. Kaçtığına dair iddiaları da reddeden İnci, usulsüzlükten emlakçıyı sorumlu tuttu. İnci, "Benim için 'kaçtı' demişler. Ben buradayım. Savcılığa şikayette bulundum. Beni karalamak için ismimi lekelediler. Biz kimsenin hakkını yemedik. 10 bloğu tek başıma yapıyorum. Emlakçı B.Y. beni dolandırdı. Paramın bir kısmını vermeyince inşaatım yarıda kaldı. 1 yıl inşaat yarıda kalınca arsa sahipleri çağırdılar. Anlaştık, karar verdik. Ortak karar verdik. Ben ayrılmadım. İnşaatımın içindeyim. Kim bana banka yoluyla para göndermişse ispat etsinler. Mesela 40 kişinin burada daire parası verilmedi. O daireler iptal oldu. O yüzden kaynaklanıyor. 40 mağdur var. O insanların paraları bize gelmediği için o daireler boşa düştü. Mağdurlar gerçekten haklıdır ama benden kaynaklı bir şey yok. Emlakçı B.Y.'den kaynaklanıyor. Çünkü paralarını da ona teslim etmişler. Bizi de dolandırdığından dolayı şikayetçi oldum" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
10 Şubat 2020 19:03
|Marmara için uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak
10 Şubat 2020 17:02
|Valilikten Çaldıran'daki donma olayı ile ilgili açıklama
10 Şubat 2020 16:24
|Gündemdeki İBB Genel Sekreter yardımcısı istifa etti
10 Şubat 2020 15:57
|İstanbul'da ulaşım zammı 11'e karşı 10 oyla alındı
10 Şubat 2020 15:23
|Sosyal medya paylaşımı için caddelerde mumya gibi gezdiler
10 Şubat 2020 14:51
|İstanbul'da Süper Ay böyle görüntülendi
10 Şubat 2020 14:09
|İstanbul'da ulaşımda yeni zamlar
10 Şubat 2020 13:11
|Ölmemek için kendilerini ihbar ettiler
10 Şubat 2020 09:01
|Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
09 Şubat 2020 22:43