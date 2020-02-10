MSB: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
|10 Şubat 2020 19:46
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerince düzenlenen saldırı üzerine angajman kuralları ile meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edildiğini, 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa dilendi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre, 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir.
Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."
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