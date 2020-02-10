Antalya'da FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.
|10 Şubat 2020 20:01
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Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden ikisi tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, aranan şüphelilere yönelik çalışmasında, örgütün talimatı doğrultusunda hücre evlerinde saklandıkları belirlenen ikisi firira 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü soruşturmaların yürütüldüğü kentlere gönderildi.
Adliyeye sevk edilen 4 kişiden ikisi çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı.
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