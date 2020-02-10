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Herkes çikolata sanıyor ama gerçek bambaşka!

Afyonkarahisar'da üretilen haşhaş ezmesinin bir türü olan ve çikolataya benzerliği nedeniyle "milli çikolata" olarak bilinen "Haşhaşella" ihracı için çalışmalar hız kazandı.
 10 Şubat 2020 20:13
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Herkes çikolata sanıyor ama gerçek bambaşka!

Haşhaşın tanelerinden üretilen ve Afyonkarahisar'da "milli çikolata" olarak da isimlendirilen "Haşhaşella"nın ihraç edilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde 1960'lı yıllarda Ümmet Aşgın'ın haşhaş tohumu ticaretiyle başladığı işi bugün oğulları sürdürüyor. Aşgın ailesi, kendi Ar-Ge çalışmalarıyla 10 yıl önce haşhaş ezmesinin bir türü olan ve sürülebilir çikolataya benzeyen ürünü "Haşhaşella"yı üretti.

Kısa sürede lezzeti ve tadıyla Afyonkarahisar ile çevre illerde büyük ilgi gören ürün, Türkiye'deki zincir ve sanal marketlerde de yerini aldı. Beldede atölye ortamında üretimi yapılan "Haşhaşella" için devletten hibe desteği sağlandı ve İhsaniye'de 3 bin metrekarelik modern bir tesis oluşturuldu. İlçede 50 kişiye istihdam sağlayan işletme, doğal vitamin deposu olan, başta "Haşhaşella" olmak üzere haşhaş ürünlerinin Türkiye'deki ağını yaygınlaştırmayı ve ihracat yapmayı hedefliyor.

"ÇİKOLATAYA GÖRE ÇOK DAHA BESLEYİCİ VE FAYDALIDIR"

İşletme Müdürü Süleyman Aşgın, haşhaşın protein, fosfor, kalsiyum ve omega yağ asitleri bakımından zengin olduğunu söyledi. Aşgın, yaptıkları Ar-Ge çalışmaları sonucu görünümüyle çikolataya benzer özellikteki Haşhaşella'yı belirterek, "Haşhaşella'nın içerisinde kesinlikle kimyasal bir katkı maddesi yoktur. Tamamen haşhaş tanelerinin şekerle tatlandırılarak krema kıvamına getirilmesidir. Ürünümüz, haşhaşın kendi rengi, tadı ve kokusundan ibarettir. Ayrıca, Haşhaşella, kesinlike bir çikolata da değildir. Görünümüyle çikolataya benzer ama tadıyla farklılık gösterir. Çikolataya göre çok daha besleyici ve faydalıdır" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ÇİKOLATAMIZI DÜNYA ÜLKELERİNE BENİMSETMEK VE SATMAK İSTİYORUZ"

Taleplerin sürekli artması nedeniyle büyük bir tesise ihtiyaç duyduklarını anlatan Aşgın, şöyle devam etti:

"Haşhaşella üretim kapasitemizi 3-4 kat artırdık. Tesisimizde ağırlıklı kadın işçi olmak üzere 50 personelimizle yılda 2 bin ton haşhaş işliyoruz. Haşhaş ürünlerimizi Katar, Libya, Hindistan ve bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeye satıyoruz ancak Haşhaşella'da bazı prosedürler ve tanıtım eksiklerimizden dolayı ihracatımız şu an için yok. Ama milli çikolatamızı dünya ülkelerine benimsetmek ve satmak istiyoruz. Haşhaşella'nın ihracatı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Firmanın Gıda Mühendisi Kübra Ceylan da bu ürünü dünya ülkelerine tanıtmayı istediklerini anlatarak, "Haşhaşella'yı Ar-Ge çalışmalarıyla daha da geliştirerek farklı ürün gruplarına işlemeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarımız da devam etmektedir" dedi.
Anadolu Ajansı
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