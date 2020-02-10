1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit dört askerimizin ailesine acı haber verildi

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'teki ailesine, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın Kahramanmaraş'taki ailesine, Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in Niğde'deki ailesine, Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın ailesine acı haber verildi.
 10 Şubat 2020 20:17
Yazdır
Şehit dört askerimizin ailesine acı haber verildi

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) merkez Şehitkamil ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki evine giderek, ailesine acı haberi verdi. Gözyaşı döken şehidin yakınlarını askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Suriye'nin idlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın Kahramanmaraş'taki babaevine ateş düştü.

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) şehadet haberi askeri yetkililer tarafından ailesine bildirildi. Ömer ve Nigar Saylak'ın 5 çocuğundan biri olan Fatih Saylak'ın bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehidin Onikişubat ilçesi Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrakları asılırken, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Niğde'ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in Niğde'deki babaevine ateş düştü.

23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in şehadet haberi merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde bulunan annesi Keban Alper ve babası Mehmet Emin'e Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve beraberindeki heyet tarafından verildi. 1 ay önce nişanlanan şehidin 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın şehadet haberi Kırıkkale'de yaşayan ailesine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki saldırıda 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan da şehit düştü. Şehidin şehadet haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Aydınşeyh köyünde bulunan baba Bünyamin ve anne Sultan Özcan'a verildi. Şehidin ailesinin kent merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta bulunan evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi duyan komşular ve aile yakınları eve akın etti.

'Evladı şehit olan nasıl dayansın' paylaşımı

Yaklaşık 2 sene önce göreve başlayan şehit Davut Özcan'ın ailesinin geçimini çiftçilik yaparak sağladığı ve 3 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından sürekli askerlik sevgisini ifade eden paylaşımlarda bulunan Özcan'ın 7 Ekim 2018 yılındaki paylaşımı da yürekleri dağladı. Bekar olan Özcan'ın bir şehit babasının feryadının yer aldığı paylaşımında, "Bu feryada biz dayanamıyoruz. Ya evladı şehit olan nasıl dayansın bu acıya?" ifadeleri görenleri duygulandırdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam protesto edildi
10 Şubat 2020 20:51		 Karlı yolda drift atan stajyer sürücü: Kar lastiğim yok
10 Şubat 2020 20:46
Bu projeyle otomobiller yüzde 70 tasarruf sağlayacak
10 Şubat 2020 19:56		 Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı
10 Şubat 2020 19:35
Taksisinde unutulan 70 bin lirayı sahibine teslim etti
10 Şubat 2020 19:23		 Kolon kesene 15 yıl hapis
10 Şubat 2020 18:58
Hala köyü bırakıp kente göçüyoruz
10 Şubat 2020 18:46		 Opera sanatçısı Burak Bilgili bozacıya eşlik etti
10 Şubat 2020 14:17
İBB'nin ulaşım zammına doğaçlama türkülü tepki
10 Şubat 2020 14:14		 AFAD, Elazığ ve Malatya'da 18 bin 663 depremzedeyle destek görüşmesi yaptı
10 Şubat 2020 11:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:46 - Karlı yolda drift atan stajyer sürücü: Kar lastiğim yok20:41 - Tekirdağ'da bir evde uçaksavar mermisi ele geçirildi20:37 - 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi20:33 - İBB Meclis 1. Başkanvekilliğine AK Parti'li Okul seçildi20:29 - Yaşam savaşı veriyordu! Öğretmen hayatını kaybetti20:25 - Kalın'dan Rus Heyeti ile görüşme sonrası açıklamalar20:21 - İstanbul'da öğretmenlere akıcı okuma eğitimi verildi20:17 - Şehit dört askerimizin ailesine acı haber verildi20:13 - Herkes çikolata sanıyor ama gerçek bambaşka!20:09 - İBB meclisinde gerginlik: Aynaya bak terbiyesiz
20:05 - Belediye Başkanı bu kez kendi kızının nikahını kıydı20:01 - Antalya'da FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı19:56 - Bu projeyle otomobiller yüzde 70 tasarruf sağlayacak19:51 - AK Parti MKYK toplantısı sona erdi19:46 - MSB: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi19:41 - Daire alan 100 kişi dolandırılmıştı! Yeni gelişme19:35 - Meteorolojiden çığ tehlikesi uyarısı19:31 - Koronavirüs, aktariye sektörünü de etkiledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Belediye başkan yardımcısı 'zimmet soruşturması'nda gözaltında
Kadir Şeker olayında şahitler ne dedi?
Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu: 3 tutuklama
İdlib'de 5 asker şehit oldu
Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
Zabıtaya kızıp bütün simitleri satın aldı
Gündemdeki İBB Genel Sekreter yardımcısı istifa etti
18.5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek geliyor
Sosyal medyada gündem olan kare
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yoldan çekilmek 2
şeyma yıldız 2
sözlük yazarlarına ziyafet 12
Huzur veren şeyler 5
yeşim meltem şişli 2
the invention of lying 2
Güzel kızların/kadınların evli olması 1
rıdvan dilmen 4
yarım 3
Hayat dersi 1
SON İLANLAR
EÜAŞ14 Engelli İşçi Alacak
EÜAŞ Eski Hükümlü İşçi Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Kayseri İl Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam