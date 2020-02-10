Şehit dört askerimizin ailesine acı haber verildi

Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) merkez Şehitkamil ilçesi Selahaddin Eyyübi Mahallesi'ndeki evine giderek, ailesine acı haberi verdi. Gözyaşı döken şehidin yakınlarını askeri yetkililer ve yakınları teselli etti.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Suriye'nin idlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın Kahramanmaraş'taki babaevine ateş düştü.

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) şehadet haberi askeri yetkililer tarafından ailesine bildirildi. Ömer ve Nigar Saylak'ın 5 çocuğundan biri olan Fatih Saylak'ın bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehidin Onikişubat ilçesi Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrakları asılırken, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Niğde'ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in Niğde'deki babaevine ateş düştü.

23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper'in şehadet haberi merkeze bağlı Yıldıztepe beldesinde bulunan annesi Keban Alper ve babası Mehmet Emin'e Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ve beraberindeki heyet tarafından verildi. 1 ay önce nişanlanan şehidin 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın şehadet haberi Kırıkkale'de yaşayan ailesine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki saldırıda 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan da şehit düştü. Şehidin şehadet haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Aydınşeyh köyünde bulunan baba Bünyamin ve anne Sultan Özcan'a verildi. Şehidin ailesinin kent merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta bulunan evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi duyan komşular ve aile yakınları eve akın etti.

'Evladı şehit olan nasıl dayansın' paylaşımı

Yaklaşık 2 sene önce göreve başlayan şehit Davut Özcan'ın ailesinin geçimini çiftçilik yaparak sağladığı ve 3 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından sürekli askerlik sevgisini ifade eden paylaşımlarda bulunan Özcan'ın 7 Ekim 2018 yılındaki paylaşımı da yürekleri dağladı. Bekar olan Özcan'ın bir şehit babasının feryadının yer aldığı paylaşımında, "Bu feryada biz dayanamıyoruz. Ya evladı şehit olan nasıl dayansın bu acıya?" ifadeleri görenleri duygulandırdı.