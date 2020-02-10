İstanbul'da öğretmenlere akıcı okuma eğitimi verildi

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce "İstanbul'u Okuyorum Projesi" kapsamında ulusal akıcı okuma ve anlama norm çalışması uygulayıcı eğitimleri gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmalar öğrencilerin sınıf düzeyinde beklenen akıcı okumaya ulaşamazsa, doğal olarak okuduğunu anlamada da sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor.

Akıcı okuma ve okuduğunu anlama odaklı çalışmalarını 2023 Eğitim Vizyonu perspektifiyle iş birliğine dayalı bir şekilde sürdüren İl Milli Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile ortak bir çalışma başlattı.

İki gün devam eden ulusal akıcı okuma ve anlama norm çalışması uygulayıcı eğitimleri, Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Salonu ve Üsküdar İcadiye İlkokulunda verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, "Bilindiği üzere akıcı okuma, yazılı sembollerin belirli bir hız ve uygun vurgulama ile doğru bir şekilde okunmasını ifade etmektedir. Çok değerli bir ekiple başlattığımız eğitim ve devamında gerçekleşecek uygulama sayesinde İstanbul'un 'okuma haritası' çıkarılacak. İlkokulda anlamlı, doğru ve uygun hızda okuma konusunda sorunları çözme sürecinde elde ettiğimiz veriler Bakanlığımıza sunulacak ve İstanbul'da yapılacak çalışmalar ülkemiz genelinde uygulanacak çalışmaya zemin teşkil edecektir. Bu değerli ekibe çalışmamıza verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Eğitimlerin başarılı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca öğretmen eğitimlerini veren ve uzun süredir öğrencilerle okuma ve anlama üzerine çalışma yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Baştuğ'un ise şu değerlendirmesine yer verildi:

"Ülkemizde Türkçeye ve Türk öğrencilere uygun olarak hazırlanan bu eğitim sayesinde ulusal akıcı okuma ve anlama normlarını belirlemeyi hedefliyoruz. Bu çalışmayı İstanbul'daki 37 ilçemizin ilkokullarında yapacağız. Uygulama bu çalışmada eğitim alan öğretmenlerimiz tarafından gerçekleştirilecek. Ülkemizde ilk defa uygulanacak olması çalışmamızı önemli kılıyor. Çalışmamızda dünya genelinde geçerli olan PISA standartlarını dikkate aldık ancak kendi dil yapımıza uygun olmasına özen gösterdik. Çalışmamızın birden fazla ayağı olacak. İlk etapta öğrencilerimizin okuma seviyelerini tespit edeceğiz. Daha sonraki uygulamalarda ise tespit ettiğimiz verilere göre öğrencilerimizin akıcı okuma ve anlama düzeylerinin nasıl geliştirileceği üzerine çalışmalar yürüteceğiz."

Eğitimde öğretmenlere uygulamanın nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verildi.

Okuma ve derin düzeyde anlama becerisi gelişimi odaklı eğitimi alan öğretmenler, şubat ayı içerisinde uygulama yapacak ve daha nitelikli okuma ve anlama çalışmalarına katkı sunacak ilk sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığıyla paylaşılacak.