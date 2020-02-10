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Kalın'dan Rus Heyeti ile görüşme sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığındaki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
 10 Şubat 2020 20:25
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Kalın'dan Rus Heyeti ile görüşme sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın Rus heyeti ile yaptığı görüşmede İdlib'te Türk askerine yapılan saldırı en sert şekilde kınandı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. İdlib'deki son durumun ele alındığı görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede İdlib'deki uluslararası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınanmış ve saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirilmiştir. Türk askerine karşı yapılan saldırının kabul edilemez olduğu, saldırıya en sert şekilde mukabele edildiği ve bundan sonra da edileceği belirtilmiştir. Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulanmıştır" denildi.

Açıklamada, "Soçi mutabakatının açıkça ihlal edildiği belirtilerek, anlaşmanın garantörlerinden olan Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verilmiştir. Türkiye'nin nihai amacının Suriye'de akan kanın durması, insani krizlerin engellenmesi ve siyasi sürecin işletilmesi olduğu ifade edilmiştir. Siyasi süreci baltalamaya yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin her türlü tedbiri uygulamaya kararlı olduğu vurgulanmıştır. Soçi mutabakatının uygulanması ve askerlerimize yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı yönündeki kararlılığımızın altı çizilmiştir" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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