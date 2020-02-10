İBB Meclis 1. Başkanvekilliğine AK Parti'li Okul seçildi
|10 Şubat 2020 20:33
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis 1. Başkanvekilliğine AK Parti'li Zeynel Abidin Okul seçildi.
İBB Meclisi Şubat ayı ilk bileşiminde, ocak ayında görevinden ayrılan AK Parti'li Göksel Gümüşdağ'ın yerine Meclis 1. Başkanvekilliği seçimi yapıldı.
Saraçhane'deki meclis salonda gerçekleşen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık yaptığı toplantıda, AK Parti ve CHP, başkanvekilliği için aday çıkardı.
AK Parti grubu İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi Zeynel Abidin Okul'u aday gösterirken, CHP grubu ise Nazife Figen Karahan'ı aday gösterdi.
Yapılan oylamada CHP'nin adayı Nazife Figen Karahan 94 oy aldı. AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul 160 oyla İBB Meclisi 1. Başkanvekili seçildi.
Zeynel Abidin Okul, oylama sonrasında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partililere ve meclis üyelerine teşekkür etti.
Bu görevde, Göksel Gümüşdağ'ın büyük emekleri olduğunu belirten Okul, şöyle konuştu:
"16 sene burada muazzam işler yaptı. Biz bundan sonraki süreçte de kendisinin deneyimlerinden istifade etmeye devam edeceğiz. Ben kendisine bu hizmetlerinden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Tabii Meclis olarak da bundan sonraki süreçte İstanbul halkının sahip olduğu hizmetleri ve standartları daha yukarı çekme noktasında çalışma içerisinde olmamız lazım. İstanbul halkına odaklanmamız lazım. Ben İstanbul halkının emrinde olduğumu tekrar beyan ediyorum."
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