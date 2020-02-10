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475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, eski astsubay Efrail Saltabaş'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.
 10 Şubat 2020 20:37
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475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, eski astsubay Efrail Saltabaş'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli astsubay Efrail Saltabaş, darbe girişimini lanetleyerek ifade vermeye başladı.

Darbe planlayıcılarından şikayetçi olduğunu söyleyen Saltabaş, "Bu alçak kalkışmayı planlayıp, benim gibi ast rütbedeki personeli kandıran herkesten şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Saltabaş, darbe girişiminden önce 24 yıl görev yaptığını ve birçok kez ölüm tehlikesi atlattığını, 15 Temmuz akşamı yaşanan olaylarda kendi iradesiyle yer almadığını ve bir gecede yaşadıklarıyla "hain" olamayacağını savundu.

Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı Gazi Orduevi'nde derdest etmeye çalışan ekipte yer aldığı suçlamasına ilişkin savunma yapan Saltabaş, konuyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda kendisine bir suç isnat edilmediğini belirtti.

Olay tarihinden önce 17 Temmuz 2016'da yapılması planlanan paraşüt eğitimi kapsamında hazırlıklar yaptığını söyleyen Saltabaş, darbe girişiminden ve Aksakallı'nın alıkonulması planından haberdar olmadığını iddia etti.

Gazi Orduevi'ne kendi aracıyla gittiğini anlatan Saltabaş, Aksakallı'nın alıkonulması girişimi sırasında diğer sanıkların yanında dahi bulunmadığını ifade etti.

Bu olaydan sonra sanık eski albay Fatih Yarımbaş'ın koordinesinde Akıncı Üssü'ne gittiklerini belirten Saltabaş, üs içerisinde silah kullanmadığını ve kimseye ateş etmediğini söyledi. Saltabaş, "Hiçbir vatandaşın yaralanmasına ya da şehit olmasına sebebiyet vermedim." dedi.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşanan olaylara "müşterek fail" sıfatıyla katıldığı suçlamasını kabul etmediğini söyleyen Saltabaş, suçsuz olduğunun diğer sanıklar ve tanıkların beyanlarından da anlaşılacağını söyledi.

Saltabaş, FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt üyesi askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve ardışık arama kayıtlarına ilişkin tespitleri de reddetti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Saltabaş, mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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