İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam protesto edildi
|10 Şubat 2020 20:51
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Mecidiyeköy'de metrobüs durağında toplanan bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) toplu taşımaya yaptığı zammı protesto etti.
Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından toplu taşıma araçlarına yüzde 35'lik zam yapıldı. Yapılan zamlarla tam bilet fiyatı 2,60 Türk lirasından 3,50'ye, öğrenci biletleri de 1,25 Türk lirasından 1,70 Türk lirasına yükseldi. Mecidiyeköy'deki metrobüs durağında toplanan bir grup, yapılan zammı protesto etti. Güvenlik amacıyla protestonun yapıldığı noktaya çok sayıda çevik kuvvet, özel tim ve sivil ekipler sevk edildi. Soğuk havada toplanan grup üyeleri, ellerinde pankartlar ile yetkililerden zam fiyatlarının yeniden düzenlenmesini istedi.
Yaklaşık 50 kişinin katıldığı protesto gösterisi, yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.
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