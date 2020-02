İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam protesto edildi

HER ÖĞRENCİYE 3 GB İNTERNET GELİYOR Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk : Her bir öğrencimize, bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz erişim imkanı var. Her bir öğrencimiz, Türkiye'nin her yerinden; telefon çeksin yeter. Bu anlamda bir erişme ve ulaşma imkanı var. Bunu pilot çalışmalarda denedik.