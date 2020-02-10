İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
|10 Şubat 2020 20:56
|Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Öte yandan, askeri konvoy içerisinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulansların da olduğu gözlendi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ankara Büyükşehir'de 'Deprem Dairesi' kuruldu
10 Şubat 2020 22:31
|İBB Meclisi'nde yaşanan küfürlü kavganın ayrıntıları
10 Şubat 2020 22:26
|İBB Meclis 1. Başkanvekilliğine AK Parti'li Okul seçildi
10 Şubat 2020 20:33
|Kalın'dan Rus Heyeti ile görüşme sonrası açıklamalar
10 Şubat 2020 20:25
|İBB meclisinde gerginlik: Aynaya bak terbiyesiz
10 Şubat 2020 20:09
|AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
10 Şubat 2020 19:51
|MSB: 101 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
10 Şubat 2020 19:46
|Bakan Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı
10 Şubat 2020 19:15
|İmamoğlu'nun AK Parti'li Meclis üyesine küfrettiği iddia edildi
10 Şubat 2020 18:45
|Ak Parti'li Çelik: Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değil
10 Şubat 2020 18:23