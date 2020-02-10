1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Viral salgınlara karşı propolis ve zerdeçal önerisi

Aksuvital Uzmanı Yeliz Yaman, viral salgınlara karşı doğal önlemler almanın mümkün olduğunu, bunun yolunun direncin yükseltilmesinden geçtiğini belirterek, "Bu konuda propolis ve zerdeçal bizim için iyi yardımcılar olacaktır" dedi
 10 Şubat 2020 21:11
Yazdır
Viral salgınlara karşı propolis ve zerdeçal önerisi

Aksuvital Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Yeliz Yaman, viral salgınlara karşı doğal önlemler almanın mümkün olduğunu, bunun yolunun direncin yükseltilmesinden geçtiğini belirterek, "Bu konuda propolis ve zerdeçal bizim için iyi yardımcılar olacaktır." ifadesini kullandı.

Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmayan koronavirüse karşı herkesin önlem almaya çalıştığını belirtti.

Viral olarak yayılan virüslere karşı alınacak bazı önlemler olduğunu aktaran Yaman, öncelikle ellerin sık sık yıkanması ve hijyen kurullarına ekstra dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yaman, hasta kişilerle temastan kaçınmanın ve yetkililerin uyarılarını dikkate almanın önemine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Viral salgınlara karşı doğal önlemler almak da pekala mümkün. Bunun yolu kendi direncimizi yükseltmekten geçiyor. Bu konuda propolis ve zerdeçal bizim için iyi yardımcılar olacaktır. Arılar propolisi, kovanın hijyenik kalması için ve kovanda oluşan çatlakların kapatılmasında kullanır. Aynı zamanda zararlı bakteri, virüs ve mantarlara karşı kovanın korunması, böcek ve diğer hayvanların kovana girişinin engellenmesi amacıyla kullanmaktadır. Propolis, benzer bir etkiyi insan bünyesinde de göstermektedir. Flavonoidler ve fenolik maddeler bakımından zengindir. Bileşiminde polifenoller, vitamin ve mineraller bulunmaktadır."

Yaman, yapılan araştırmalara göre, propolisin, virüs ve zararlı mikroorganizmalara karşı vücut direncini artırıcı, antiseptik ve antidiyabetik etkilerinin bulunduğunu, kapsül, tablet ve sıvı şeklinde kullanılabileceğini bildirdi.

Vücut tarafından emilimi fazla olması dolayısıyla propolisin sıvı formunun kana daha hızlı karışarak kısa zamanda etki gösterdiğini belirten Yaman, "Damla formuna getirmek için su, gliserin, alkol gibi maddeler kullanılmaktadır. Propoliste dikkat edilmesi gereken husus, bitkisel gliserinde çözülebilen özelliklerde üretilmiş ürünleri tercih etmekten geçiyor. Bu yöntem aynı zamanda helal üretim yöntemidir. Bu tür ürünleri yerli ve güvenilir markalardan temin ediniz.'' ifadelerini kullandı.

- "Toz zerdeçal tıbbi özellikleri olan bileşikler barındırıyor"

Yeliz Yaman, zerdeçalın da Hindistan'da binlerce yıldır baharat ve şifalı bitki olarak kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yapılan bilimsel araştırmalar, toz zerdeçalın gerçekten tıbbi özellikleri olan bileşikler barındırdığını ortaya çıkarmıştır. Curcumin, zerdeçalın ana aktif bileşenidir. Güçlü anti-inflamatuar etkileri vardır ve çok güçlü bir antioksidandır. Direnci artıran zerdeçal ile enfeksiyon hastalıkları daha kolay atlatılabilir. Zerdeçal, her türlü tüketilebilir fakat içerdiği curcumin yalnızca yağda çözünebilir. İnsan metabolizması bu etken maddeden yararlanma yeteneğine sahip değildir. Curcumin ancak çok özel yöntemler ile ekstre formunda üretilebilir. En etkili yöntemlerinden biri de soft gel şeklinde zeytinyağı ve karabiber bileşimiyle elde edilmesidir."

Bu ürünlerin tüketimiyle ilgili hususlara işaret eden Yaman, 2 yaş altı çocuklar ve arı ürünlerine karşı hassasiyeti olanların propolisi kullanmamasını önerdi.

Yaman, zerdeçalın, ayrıca safra taşı olan ve diyabet hastaları için ilaç etkileşimleri söz konusu olabileceğinden bir uzmana danışmadan kullanılmaması gerektiğini belirterek, "Gebelerin ve emzirenlerin zerdeçal kullanmaması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rahat uyumak için üzerlik içti komaya girdi
05 Şubat 2020 23:23		 Prof.Dr. Çiçin: Alternatif tıp, suistimal alanı olabiliyor
04 Şubat 2020 20:14
Gripten korunmak için zencefil ve zerdaçal önerisi
23 Ocak 2020 21:41		 Çinli bilim insanlarına göre yeşil çay ömrü uzatıyor
09 Ocak 2020 19:45
Kilosu altınla yarışıyor: Tam bir şifa deposu
09 Ocak 2020 19:07		 Mikroplara nane ve çam terebentin yağı çözümü
28 Aralık 2019 21:43
Havalar soğuyunca bitki çaylarına talep arttı
28 Aralık 2019 20:51		 Mevsimsel hastalıkların ilacı 'zencefil'
28 Aralık 2019 16:06
Ihlamurun fiyatı altınla yarışıyor
17 Aralık 2019 20:11		 Kış çaylarının yeni gözdesi 'Osmanlı Çayı'
20 Kasım 2019 20:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:48 - MEB, eğitim ve ahlak kongresi düzenleyecek22:36 - '280 bin lira ver tümörünü çıkarayım'22:31 - Ankara Büyükşehir'de 'Deprem Dairesi' kuruldu22:26 - İBB Meclisi'nde yaşanan küfürlü kavganın ayrıntıları22:21 - Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı22:16 - Polislere mukavemet eden dayakçı koca tutuklandı22:11 - Öğrencilerden Vali Aktaş'a kar tatili baskısı22:06 - Teknoloji şirketleri, Mobil Dünya Kongresi'nden çekiliyor22:01 - İzmir'in caddelerinden 'Kenan Evren' ismi siliniyor21:56 - Koronavirüste şüpheli vakalara anlık takip
21:51 - Tarım işçisiydi sera kurup çiçek üreticisi oldu21:46 - Rıza Kayaalp çeyrek finalinde yenildi21:41 - Geçen yıl 389 milyar liralık gayrimenkul satıldı21:36 - Yönetici koltuğundaki kadınların oranı arttı21:31 - Lise döneminde yurt dışında eğitim alanların sayısı arttı21:26 - Kadın girişimci mikro krediyle kasap dükkanı açtı21:21 - Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 4021:16 - Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Korona Virüsten dolayı bir tedirginlik yaşıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Belediye başkan yardımcısı 'zimmet soruşturması'nda gözaltında
Kadir Şeker olayında şahitler ne dedi?
Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu: 3 tutuklama
Yarın 15 ilimizde kar nedeniyle okullar tatil edildi
İdlib'de 5 asker şehit oldu
Sayıştay, 10 memurun ismini Resmi Gazetede yayımladı
Zabıtaya kızıp bütün simitleri satın aldı
Gündemdeki İBB Genel Sekreter yardımcısı istifa etti
Okulların hizmet puanları ve alanları değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öylece bakakalmak 2
kalp sözü 2
08.02.2020 fenerbahce vs alanyaspor maçı 2
şu an çalan şarkı 3
waffle 2
sarılmak 2
fener ağlama 1
mahallede tüm köpeklerin aynı anda havlaması tesadüf değildir 2
sosyal medya tam bir çöplüktür 4
When they see us 5
SON İLANLAR
EÜAŞ14 Engelli İşçi Alacak
EÜAŞ Eski Hükümlü İşçi Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Uludağ Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Kayseri İl Sağlık Müd. İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam