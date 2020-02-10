Kadın girişimci mikro krediyle kasap dükkanı açtı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve CARE International Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan protokol kapsamında, kadınlara önce girişimcilik eğitimi veriliyor.

Eğitimin ardından iş hayatında aktif olabilmeleri ve aile bütçelerine katkı sunma amacıyla girişimci kadınlara kendi iş yerlerini kurmaları için mikro kredi desteği sağlanıyor.

Bu kapsamda mikro kredi desteği verilen girişimci Nazlı Kurt, erkeklerin ağırlıkta olduğu kasaplık mesleğine adım atarak Devteşti Mahallesi'nde dükkan açtı.

"Kadınlar istediklerinde her işi yapabilir"

Girişimci Kurt, kendi iş yerini açtığı için mutlu olduğunu, kadınların istediklerinde her işi yapabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir kadının ev hanımı olarak yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Yeter ki istek olsun. Kadınların elinden her iş gelir. Ben de büyükşehir belediyemizin ev hanımlarına sunduğu imkanlarla mikro kredi alarak kasap dükkanı açmaya karar verdim ve açtım. Vatandaşlar, dükkanı ilk açtığım zamanlarda şaşırdı. Daha sonra kadın olması ve daha sağlıklı olması yönünden beğendiler. Dükkanı açmama vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve mikro kredi ekibine bizlere bu imkanı sağladıkları için teşekkür ederim."

Müşterilerden Ali Demir de dükkan sahibinin kadın olmasına sevindiklerini ve kadınların her alanda iş sahibi olmaları gerektiğini belirtti.