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Tarım işçisiydi sera kurup çiçek üreticisi oldu

Yıllarca tarım işçisi olarak çalıştıktan sonra aldığı borç parayla kendi serasını kuran Tekin Özyiğit, ürettiği karanfilleri yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara satıyor.
 10 Şubat 2020 21:51
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Tarım işçisiydi sera kurup çiçek üreticisi oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yıllarca tarım işçisi olarak çalışan Tekin Özyiğit, farklı kentlerde kurduğu ve 25 kişiyi istihdam ettiği seralarda yetiştirdiği karanfilleri Avrupa ve Rusya'ya ihraç ediyor.

Yaklaşık 15 yıl önce ekonomik nedenlerle ailesiyle Antalya'ya giden, 58 yaşındaki Tekin Özyiğit, buralardaki seralarda mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladı.

Geçmiş yıllarda da çiftçilik yaptığı için kısa sürede seralardaki üretimi kavrayan Özyiğit, çevresinden borç olarak aldığı parayla yatırımcı olmaya karar verdi.

Özyiğit, ilk etapta Antalya'da oluşturduğu 1500 metrekarelik serada karanfil üretimine başlayarak, pazarda yerini almayı başardı.

İşlerini büyüttükten sonra memleketine yatırım yapmaya karar verdi

Kısa sürede işlerini büyüttükten sonra memleketine de yatırım yapma kararı alan Özyiğit, Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerinde de seralar oluşturdu.

Özyiğit, seralarda ürettiği karanfilleri hem yurt içine hem de ihracatçı firmalar aracılığıyla Avrupa ve Rusya'ya satmaya başladı.

Tekin Özyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seralarda işçi olarak çalışırken kendi işini kurma fikrinin oluştuğunu ve amacına ulaşmak için çok çalıştığını belirtti.

İşsiz kaldığı için ailesiyle mevsimlik işçi olarak Antalya'ya çalışmaya gittiğini anlatan Özyiğit, "Benden önce bir arkadaşım Antalya'ya gitti. Sonra telefonla konuştuk, iş olduğunu söyleyince biz de gittik. Ondan sonra kendimizi yavaş yavaş toparladık. 1 yıl başkasının yanında işçi olarak çalıştım. Sonra Antalya'da 1,5 dönüm arazi kiraladım, yavaş yavaş üretimi yükselttim. Antalya'da 8, Birecik'te 7 ve Suruç'ta da 9 dönümde karanfil yetiştiriyorum." dedi.

Seralarında 25 kişiyi istihdam ediyor

Özyiğit, karşılaştığı zorluklarda pes etmeden mücadele ettiğini aktararak, şu anda seralarında 25 kişiyi istihdam ettiğini dile getirdi.

Yetiştirdiği karanfillerin hem Türkiye'de hem de yurt dışı pazarlarında satıldığını söyleyen Özyiğit, "Yetiştirdiğimiz karanfiller, Rusya, İngiltere, Almanya, Avusturya'ya yani isteyen ülkelere gidiyor ama çoğunlukla Rusya'ya gidiyor. Karanfilleri anlaştığımız ihracatçı firmaya veriyoruz, onlar da yurt dışına gönderiyor. Kendimiz gönderirsek çok güzel olacak ama gönderemiyoruz. Yetkililer bu konuda destek olursa burada ürettiğim karanfilleri kendim ihraç ederim." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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