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Koronavirüste şüpheli vakalara anlık takip

Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı Göktepe, Türkiye'de koronavirüs tespit edilmediğini, olası ikinci jenerasyon vakalara karşı önlemleri aldıklarını ve hastalığın seyrinin yakından takip edildiğini söyledi.
 10 Şubat 2020 21:56
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Koronavirüste şüpheli vakalara anlık takip

Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı Dr. Ali Göktepe, koronavirüs salgınına karşı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Operasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınına karşı erken tespit ve risk değerlendirme toplantısı yapılması, vaka rehberinin yayımlanması, havalimanlarında önlem alınmasıyla ilgili süreçlerin belirlenmesi ve Bilim Kurulu oluşturulmasının da aralarında olduğu bir dizi tedbir alındığını anımsatan Göktepe, hastalığın seyrinin yakından takip edildiğini söyledi.

Hastalıkla ilgili Bilim Kurulu'nun hemen hemen haftanın beş günü toplanarak gelişmeleri ele aldığını belirten Göktepe, Kurulun bugün yine toplanacağını ve hafta sonundan itibaren ortaya çıkan gelişmeleri görüşeceğini bildirdi.

Göktepe, "Sınırı aşan ciddi tehditler başta olmak üzere, bulaşıcı hastalıkların dağılım ve yayılım özellikleri, mevcut durumları, alınması gereken korunma ve kontrol önlemleri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki bu operasyon merkezimizden koordine ediliyor. Yine bu merkezde, Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiye ve önerileriyle birtakım kararlar alınıyor. Bu kararlar da süratle hayata geçiriliyor." dedi.

"Analizlerin bir kısmında herhangi bir etken bulunamadı"

Koronavirüs salgınının Çin başta olmak üzere Uzak Doğu Asya ülkelerinde yaygın olarak görüldüğünü anımsatan Göktepe, şu bilgileri verdi:

"Tüm dünyada bildirilen vaka sayısı yaklaşık 40 bin civarında. Buna günlük ortalama 3 bin ila 4 bin civarında yeni vaka ekleniyor. Ülkemizde vaka tespit etmedik. Fakat Avrupa bazı ülkelerde vakalar mevcut. Bunların birçoğu importasyon vakası. Kişiden kişiye bulaşması söz konusu olduğu için ikinci jenerasyon vakalar ortaya çıkabilmekte. Bununla ilgili önlemlerimizi aldık. Termal kameralarla tüm yurt dışı yolcuları taranmakta, Bunun dışında, vaka tanımlarıyla şüpheli herhangi bir şey olduğunda bu bilgiler süratle merkezimize ulaşıyor. Herhangi bir noktada, herhangi sağlık kuruluşumuzda şüpheli durum söz konusu olduğunda bu bilgiler önümüze anlık olarak düşmekte."

Göktepe, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 kişi üzerinde koronavirüs analizi yapıldığını bildirerek, laboratuvar sonuçlarına göre bunların birçoğunun rhinovirüs, respiratuar sinsisyal virüs ve parainfluenza virüs olduğunu, analizlerin bir kısmında ise herhangi bir etken bulunamadığını söyledi.

Vaka yönetim algoritmalarına göre olası vaka tanımına uyan bir vakanın sağlık kuruluşuna başvurduğunda öncelikle izolasyon tedbirlerinin ve epidemiyoloji öyküsünün alındığını belirten Göktepe, vaka çıkması halinde yürütülecek süreçlere erkenden başlanacağını vurguladı.
Anadolu Ajansı
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