Öğrencilerden Vali Aktaş'a kar tatili baskısı
|10 Şubat 2020 22:11
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Nevşehir'de okulların tatil edilmesini isteyen öğrencilerin Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı'ya seslenerek yaptıkları paylaşımlar güldürdü.
Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bugün tatil edilirken, öğrenciler sosyal medya hesaplarından
okulların 11 Şubat Salı günü de tatil edilmesini istedi. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın sosyal medya kullanmaması nedeniyle çareyi Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya yazmakta bulan öğrencilerin mesajları gülümsetti. Nevşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Rasim Arı'ya sosyal medyadan okulların tatil olması için birbirinden ilginç mesajlar yazan öğrencilerden Berk isimli kullanıcı "Fenerbahçe'ye sol bek, Galatasaray'a stoper, Nevşehir'e tatil", Beşiktaşlı bir kullanıcı, "Başkanım her yer buz, hava -17 derece servisle gelecek birisi olarak gerçekten tedirginlik duyuyorum. Nevşehir üstündeki soğuğu ve karı tam atamadı başkanım", Mert Gündoğdu kullanıcı ise, "Vali'nin twetter hesabını bulamadım siz okursunuz artık. Yollar buz, hava -13 derece. Hissedilen -16 derece. Ya da Valinin tel nosunu verin ben hallederim" sözlerini paylaştı.
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