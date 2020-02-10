Polislere mukavemet eden dayakçı koca tutuklandı
|10 Şubat 2020 22:16
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Kütahya'da eşini darp eden ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ş.K. isimli kadın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) gelerek resmi nikahlı eşi Ş.K.'nın kendisini evde darp ettiğini, şikayetçi olmadığını ancak kadın sığınma evine gitmek istediğini söyledi. İhbar üzerine ŞÖNİM'e gelen polis ekipleri Ş.K isimli kadını araca bindirmek üzereyken olay yerine Ş.K. ve M.K isimli şahıslar geldi. Ş.K., polislere eşi ile görüşmek istediğini söyledi. Eşinin görüşmek istememesi nedeniyle dayakçı koca Ş.K'nın mukavemette bulunması sonucu polis memuru F.B. ve T.S. hafif yaralandı. Gözaltına alınan Ş.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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