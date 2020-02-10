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MEB, eğitim ve ahlak kongresi düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı 2-3 Nisan 2020 tarihlerinde Eğitim ve Ahlak Kongresi düzenleyecek
 10 Şubat 2020 22:48
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MEB, eğitim ve ahlak kongresi düzenleyecek

Eğitim ve Ahlak Kongresi 02-03 Nisan 2020 tarihlerinde yapılacak.

Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, eğitim sistemimizde ahlak eğitimini yeniden yapılandırma konusunda gelecek vizyonu oluşturmaya yönelik fikir alışverişlerine ve disiplinlerarası tartışmalara zemin hazırlayacak Eğitim ve Ahlak Kongresi 02-03 Nisan 2020 tarihlerinde Antalya'da yapılacaktır. Kongre Öğrenci Ahlakı, Öğretmen Ahlakı, Yönetici Ahlakı ve Veli Ahlakı başlıklarında olup 2 gün sürecektir. Kongre web sayfasına http://egitimahlakkongresi.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

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