Metropoll'ün anketine göre partilerin oy oranları
"Bu pazar seçim olsa sonuç ne olur?" sorusuyla anket yapan Metropoll Araştırma şu sonuçları açıkladı: AK Parti yüzde 40, CHP yüzde 25.5, HDP yüzde 12.1, MHP yüzde 10,1.
|10 Şubat 2020 22:41
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Metropoll Araştırma Şirketi'nin 'Türkiye'nin Nabzı Ocak 2020' başlıklı araştırmasının sonuçları açıklandı.
Araştırmada "Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Siyasi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Çıkan sonuçlara göre AK Parti oylarının gerilediği CHP oylarının arttığı, İYİ Parti'nin barajı aşamadığı görüldü.
Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldığında araştırmaya katılanların yüzde 40'ı AK Parti'ye, yüzde 25,5'i CHP'ye, yüzde 12,1 HDP'ye, yüzde 10,1'i MHP'ye, yüzde 8,3'ü İYİ Parti'ye, yüzde 1,2'si SP'ye, yüzde 1,2'si Gelecek Partisi'ne, yüzde 0,8'i Ali Babacan'ın partisine ve yüzde 0,8'i de diğer partilere oy vereceğini belirtti.
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