56 günde 133 FETÖ şüphelisi itirafçı oldu

Kriptoların deşifre edilme yöntemi ise ilk etapta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve EGM TEM Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan ülke genelini kapsayan ankesörlü hat veri havuzundan faydalanılarak gerçekleşti. İzmir'de yürütülen soruşturma MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir gerçekleştiriliyor.

228'İ MUVAZZAF

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 56 gün içerisinde TSK'daki kriptolara yönelik 3 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 397 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 228'inin muvazzaf, 169'unun muvazzaf olmayan, 14'ünün darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

214'Ü TUTUKLANDI 133'Ü İ İTİRAFÇI OLDU