1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

56 günde 133 FETÖ şüphelisi itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki kriptolarının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 56 günde 3 farklı operasyon sonucunda yüzlerce kriptoya deşifre edildi.
 10 Şubat 2020 22:53
Yazdır
56 günde 133 FETÖ şüphelisi itirafçı oldu

Kriptoların deşifre edilme yöntemi ise ilk etapta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve EGM TEM Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan ülke genelini kapsayan ankesörlü hat veri havuzundan faydalanılarak gerçekleşti. İzmir'de yürütülen soruşturma MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir gerçekleştiriliyor.

228'İ MUVAZZAF

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 56 gün içerisinde TSK'daki kriptolara yönelik 3 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 397 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 228'inin muvazzaf, 169'unun muvazzaf olmayan, 14'ünün darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

214'Ü TUTUKLANDI 133'Ü İ İTİRAFÇI OLDU

    Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 214'ünün tutuklandı, 45'i ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldı. Şüphelilerden 88'inin tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimlikleri'nce ilk kez hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları ve delil durumu nedenleriyle adli kontrol şartıyla, 6 şüphelinin ise diğer nedenlerle (sonradan değişen delil, sağlık durumları vb nedenler) kolluk biriminden serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, 4 şüphelinin operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması nedeniyle gözaltı talimatlarının iptal edildiği belirlendi. Operasyonlar kapsamında 40 şüphelinin yakalanamadığı, halen firari durumda oldukları anlaşıldı.

    Mustafa Sait Özkan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
10 Şubat 2020 20:37		 Antalya'da FETÖ şüphelisi iki kişi tutuklandı
10 Şubat 2020 20:01
İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi
10 Şubat 2020 18:29		 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya tepki
10 Şubat 2020 17:44
Fuat Oktay'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama
10 Şubat 2020 16:36		 Denizli'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi yakalandı
10 Şubat 2020 16:07
Eski Askeri Yargıtay üyesi Zeybel'e 'FETÖ üyeliği'nden hapis
10 Şubat 2020 15:51		 Sınırda helikopter hareketliliği
10 Şubat 2020 15:49
İdlib'de 5 asker şehit oldu
10 Şubat 2020 15:29		 Şırnak'ta FETÖ ve PKK operasyonunda 30 şüpheliden biri tutuklandı
10 Şubat 2020 12:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti00:03 - Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi00:02 - HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu00:01 - 11 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Kaçak büfenin sahibi belli oldu23:43 - ABD'den Türkiye mesajı! Türkiye'nin yanındayız23:38 - Mansur Yavaş: Mülakatın olduğu yerde bu tür söylentiler olur23:36 - Depremin etkisini yüzde 80 azaltacak sistem!23:33 - Erdoğan: Yerli 5G altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz23:28 - 'Türkiye'yi kararlılığından hiçbir saldırı vazgeçiremeyecek'
23:23 - Zonguldak'ta karlı yollar, deniz suyu ile temizleniyor23:18 - Arnavutköy'deki simitçi o anları anlattı23:14 - EBA'nın yeni dönem tanıtımı yapıldı23:13 - Çin'den gelen öğrencinin sonuçları negatif çıktı23:08 - İBB Sözcüsü: Zam adalarda yaşayanlara değil turistlere23:03 - Türkiye'de yeni dönem için geri sayım! e-Sim'e geçiliyor22:58 - ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!22:53 - 56 günde 133 FETÖ şüphelisi itirafçı oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi
11 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
depremde en korunaklı ülke 1
syrena 11
ekrem imamoğlu'nun akp meclis üyesine küfretmesi 1
abdülhamit han 3
Meb İzni ile tarikat kitapları okullarda 8
kadir şeker 2
Mutlu etmeden mutluluğu hak etmediğine inanan insanlar 1
Duymaktan hoşlanmadığımız kelimeler 2
Gran Torino 2
bardak 2
SON İLANLAR
İş sağlığı güvenliği genel müdürlüğü sözleşmeli 16 personel alacak
Merkez Bankası 25 bilgisayar mühendisi alacak
EÜAŞ14 Engelli İşçi Alacak
EÜAŞ Eski Hükümlü İşçi Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam