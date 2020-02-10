1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de yeni dönem için geri sayım! e-Sim'e geçiliyor

Dünyada sadece bir kaç ülkenin kullandığı fiziksel SIM karta olan ihtiyacı ortadan kaldıracak olan e-SIM teknolojisi için geri sayım başladı.
 10 Şubat 2020 23:03
Yazdır
Türkiye'de yeni dönem için geri sayım! e-Sim'e geçiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde e-Sim müjdesi verdi. Dünyada sadece bir kaç ülkenin kullandığı fiziksel SIM karta olan ihtiyacı ortadan kaldıracak olan e-SIM teknolojisi için geri sayım başladı.

TÜRKİYE DÜNYADAKİ 4 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Sayan, e-Sim'e geçişteki gecikmesinin sebebi olarak bu hizmeti yerli teknolojilerle gerçekleştirmek olduğu açıklandı ve Bu teknolojiyi kendi imkanlarıyla hayata geçiren 4 ülkeden birinin Türkiye olacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da siber güvenlik önlemleriyle ülkenin savunmasına katkıda bulunduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin verisinin ülkede kalması için çalıştıklarını ifade etti.

Kritik sektörde insan kaynağının milli bir ruha sahip olması gerektiğinin altını çizen Sayan, "Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda sektörümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Yerlilik ve milliliğe olan önemi 4,5G'de ortaya koyduk, 3 yıl içinde yüzde 1'ler olan yerlilik oranını 23 kat artırdık ve yüzde 23 seviyesine çıkardık. Önümüzdeki dönemde kritik her türlü ürünün yerli ve milli üretimi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sayan, 5G'ye de yerli ve milli imkanlarla kavuşmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da USOM ve USOM'un koordinasyonunda faaliyet gösteren Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME), Türkiye'yi etkileyebilecek saldırılara karşı 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu dile getirerek, 2023 vizyonu doğrultusunda yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak yollarına devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Depremin etkisini yüzde 80 azaltacak sistem!
10 Şubat 2020 23:36		 Teknoloji şirketleri, Mobil Dünya Kongresi'nden çekiliyor
10 Şubat 2020 22:06
'İlk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı'
10 Şubat 2020 15:35		 Erdoğan'dan sosyal medya ve internet uyarısı
10 Şubat 2020 14:31
Türkiye'nin 'Kunduz'u, Filipinler ordusunun yolunu açacak
10 Şubat 2020 13:53		 Radyasyon çevreye zarar veriyor mu?
08 Şubat 2020 17:26
Apple'ın ucuz iPhone modeli seri üretime geçti
08 Şubat 2020 14:52		 Xiaomi Mi 10 bekleyenler için bugün kötü haber geldi
08 Şubat 2020 13:34
Siber güvenlik yerli ve milli imkanlarla sağlanacak
08 Şubat 2020 12:21		 Ticaretin yeni savaşı virüsle
07 Şubat 2020 07:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti00:03 - Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi00:02 - HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu00:01 - 11 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları23:48 - Kaçak büfenin sahibi belli oldu23:43 - ABD'den Türkiye mesajı! Türkiye'nin yanındayız23:38 - Mansur Yavaş: Mülakatın olduğu yerde bu tür söylentiler olur23:36 - Depremin etkisini yüzde 80 azaltacak sistem!23:33 - Erdoğan: Yerli 5G altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz23:28 - 'Türkiye'yi kararlılığından hiçbir saldırı vazgeçiremeyecek'
23:23 - Zonguldak'ta karlı yollar, deniz suyu ile temizleniyor23:18 - Arnavutköy'deki simitçi o anları anlattı23:14 - EBA'nın yeni dönem tanıtımı yapıldı23:13 - Çin'den gelen öğrencinin sonuçları negatif çıktı23:08 - İBB Sözcüsü: Zam adalarda yaşayanlara değil turistlere23:03 - Türkiye'de yeni dönem için geri sayım! e-Sim'e geçiliyor22:58 - ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!22:53 - 56 günde 133 FETÖ şüphelisi itirafçı oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi
11 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fight Club 1
rıdvan dilmen 4
fenerbahce'nin ligden çekilmesi 12
bein sports'un ozan tufan'ın röportajını yarıda kesmesi 1
Futbol ciddi bir iştir,selfie çekmeye benzemez 1
Amores Perros 1
sözlük yazarlarına ziyafet 12
orospu 2
Okumadığı kitabı okumuş gibi yapmak 4
sarılmak 3
SON İLANLAR
İş sağlığı güvenliği genel müdürlüğü sözleşmeli 16 personel alacak
Merkez Bankası 25 bilgisayar mühendisi alacak
EÜAŞ14 Engelli İşçi Alacak
EÜAŞ Eski Hükümlü İşçi Alacak
Emniyet Genel Müd. 9 Aşçı Alacak
Emniyet Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
Isparta Aksu SYDV Personel Alım İlanı
Karakapı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam