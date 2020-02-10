Türkiye'de yeni dönem için geri sayım! e-Sim'e geçiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde e-Sim müjdesi verdi. Dünyada sadece bir kaç ülkenin kullandığı fiziksel SIM karta olan ihtiyacı ortadan kaldıracak olan e-SIM teknolojisi için geri sayım başladı.

TÜRKİYE DÜNYADAKİ 4 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Sayan, e-Sim'e geçişteki gecikmesinin sebebi olarak bu hizmeti yerli teknolojilerle gerçekleştirmek olduğu açıklandı ve Bu teknolojiyi kendi imkanlarıyla hayata geçiren 4 ülkeden birinin Türkiye olacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da siber güvenlik önlemleriyle ülkenin savunmasına katkıda bulunduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin verisinin ülkede kalması için çalıştıklarını ifade etti.

Kritik sektörde insan kaynağının milli bir ruha sahip olması gerektiğinin altını çizen Sayan, "Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda sektörümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Yerlilik ve milliliğe olan önemi 4,5G'de ortaya koyduk, 3 yıl içinde yüzde 1'ler olan yerlilik oranını 23 kat artırdık ve yüzde 23 seviyesine çıkardık. Önümüzdeki dönemde kritik her türlü ürünün yerli ve milli üretimi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sayan, 5G'ye de yerli ve milli imkanlarla kavuşmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da USOM ve USOM'un koordinasyonunda faaliyet gösteren Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME), Türkiye'yi etkileyebilecek saldırılara karşı 7 gün 24 saat teyakkuzda olduğunu dile getirerek, 2023 vizyonu doğrultusunda yeni Türkiye'nin ruhuna uygun olarak yollarına devam edeceklerini bildirdi.