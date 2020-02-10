İBB Sözcüsü: Zam adalarda yaşayanlara değil turistlere

Marmaray'a zammı kim yaptı tartışmaları, sosyal medyada paylaşılan UKOME kararıyla son bulurken, zammın İBB bürokratlarının ağırlıkta olduğu UKOME kararıyla alındığı ortaya çıktı. Öte yandan gün boyu bir o kadar daha tartışılan Şehir Hatları Adalar seferlerinin yüzde 92 zamlanması (5.2 TL'den 10 TL'ye) ile ilgili İBB'den bir açıklama geldi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, zammın ADalar sakinlerine değil Adalar'da turistik seyahat gerçekleştiren yerli ve yabancı turistlere yönelik yapıldığını söyledi. Ongun, "Şehir Hatları Adalar seferleri ile ilgili kamuoyuna yansıyan artışlar Adalar'a yerli ve yabancı turistik amaçlı seyahat edenler içindir. Adalar'da yaşayan halkımız için sadece 5.20 TL'den 6 TL'ye yükseltilmiştir." dedi.

Marmaray tartışmalarıyla ilgili ise İBB'den henüz bir açıklama gelmiş değil.