Erdoğan: Yerli 5G altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli 5G altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. Hızlı etkin ve kararlı bir şekilde hareket edilmesi şarttır.
|10 Şubat 2020 23:33
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Açılış Töreni ve Güvenli İnternet Günü etkinliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla BTK'de gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli 5G altyapısını kurmadan 5G'ye geçemeyiz. Hızlı etkin ve kararlı bir şekilde hareket edilmesi şarttır.
3 haberleşme uydumuzla 118 ülkede 3 milyar kişiye yayıncılık hizmeti verilmesine imkan tanıyoruz. Türksat 5A'yı bu yılın sonuna doğru uzaya fırlatıyoruz, Türksat 5B'yi de önümüzdeki yıl uzaya gönderiyoruz.
Türksat 6A'nın tasarımı tamamlandı, 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Böylece Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri haline gelmiş olacak.
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