Mansur Yavaş: Mülakatın olduğu yerde bu tür söylentiler olur
|10 Şubat 2020 23:38
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Ankara Büyükşehir belediyesinin 10 Şubat 2020 tarihli toplantısında, Ak Parti grubu, belediyede görevde yükselme sözlü sınavındaki torpil iddialarını gündeme taşıdı.
Mansur Yavaş, kazananların sendikal dağılımını yayınladıktan sonra "mülakat olduğu sürece bu tür torpil söylentileri olur" dedi.
Mahalli idarelerdeki torpil işlemlerinin sona ermesi için, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında sözlü sınav yapılmasına imkan tanıyan yönetmelik maddesinin değiştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde, belediyedeki yönetim değişse de uygulama değişmemektedir.
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