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Kaçak büfenin sahibi belli oldu

Kaçak büfenin sahibi İBB İyi Parti meclis üyesi ve Airporthaber.com internet sitesinin sahibi Ali Kıdık'a ait olduğu iddia edildi. Merter'deki gecekondu büfenin bağlı olduğu şirketin, THY ve İstanbul Havalimanı yöneticilerine iftiralar atan İBB İyi Parti Meclis üyesi Ali Kıdık'a ait olduğunu Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Meclis toplantısı sırasında açıkladı.
 10 Şubat 2020 23:48
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Kaçak büfenin sahibi belli oldu

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu İBB, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına geçtiğimiz günlerde kaçak bir büfe kurmuştu.

Bugün İBB Meclis toplantısında Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Merter 'de kendi belediyelerinden izin alınmadan konulan büfeyle ilgili olarak ciddi açıklamalarda bulundu.

Başkan Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin günlerdir kaçak bir büfeyi için nöbet halinde beklediğini belirtti. Kaçak konulan büfenin belgelerinin de incelendiğinde büfenin konulduğu günden 7 gün sonra işletecek şirketin kurulduğunu ve kurulan şirketin de adresi ile İBB İyi Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu şirketin adreslerinin aynı olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda Başkan Bünyamir Demir, İyi Parti Grup Başkan vekilinin sözlerine de sert bir dille cevap vererek, "Peşkeş arıyorsanız işte burasıdır" dedi.

Yeni kurulan Merter Büfe ve Gıda ürünleri Sanayi Tic.Ltd.Şti.'nin sahibinin Airporthaber.com sahibi Ali Kıdık'ın yanında çalışan yazar Fatih Akdeniz üzerine kurulu şirkete ait olduğunu belgelerle meclis üyelerine sundu. Bu arada yazar Fatih Akdeniz'in airporthaber.com sitesindeki yazılarının ve haberlerinin siteden kaldırıldığı görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, ivedilikle konuyla ilgili gerekli işlemlerinin yapılacağını söyledi.

Encümen kararı olmadan ve izin belgesi ibraz edilmeden Merter metro istasyonuna konulduğu belirtilen büfe akşam saatlerinde kaldırıldı. Güngören Belediye zabıtası ile İBB zabıtasını karşı karşıya getiren büfe saat 21.30 sıralarında İBB ekipleri tarafından götürüldü.

Memurlar.Net
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