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Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti

Danıştay 12. dairesi, 5. dönem toplu sözleşmede yer alan dayanışma aidatıyla ilgili hükmü iptal etti.
 11 Şubat 2020 00:03
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Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti

Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Sendikasının açtığı davada, 5. dönem Kamu Görevlileri Hake Kurulu kararında yer alan, dayanışma aidatıyla ilgili düzenlemeyi iptal etti.

İŞTE O KARAR
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