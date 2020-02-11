Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Danıştay 12. dairesi, 5. dönem toplu sözleşmede yer alan dayanışma aidatıyla ilgili hükmü iptal etti.
|11 Şubat 2020 00:03
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Danıştay 12. Dairesi, Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Sendikasının açtığı davada, 5. dönem Kamu Görevlileri Hake Kurulu kararında yer alan, dayanışma aidatıyla ilgili düzenlemeyi iptal etti.
İŞTE O KARAR
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