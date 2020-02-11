Sivas'ta termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi
Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü.
|11 Şubat 2020 00:03
|Yazdır
Sivas'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü.
Kentte son günlerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Soğuk hava nedeniyle Kızılırmak başta olmak üzere göller ve göletler donan Sivas'ta, hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.
Bazı vatandaşlar araçlarının soğuk havadan etkilenmemesi için naylon, kilim ve battaniye ile sararak önlem almaya çalıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Zonguldak'ta karlı yollar, deniz suyu ile temizleniyor
10 Şubat 2020 23:23
|İzmir'in caddelerinden 'Kenan Evren' ismi siliniyor
10 Şubat 2020 22:01
|Doğu'da soğuk hava: Göle eksi 40
10 Şubat 2020 21:21
|Elazığ'da konteyner kentlerin kurulumu sürüyor
10 Şubat 2020 21:16
|Daire alan 100 kişi dolandırılmıştı! Yeni gelişme
10 Şubat 2020 19:41
|Hakkari'de bazı alanlar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
10 Şubat 2020 19:03
|Marmara için uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak
10 Şubat 2020 17:02
|Valilikten Çaldıran'daki donma olayı ile ilgili açıklama
10 Şubat 2020 16:24
|Gündemdeki İBB Genel Sekreter yardımcısı istifa etti
10 Şubat 2020 15:57
|İstanbul'da ulaşım zammı 11'e karşı 10 oyla alındı
10 Şubat 2020 15:23