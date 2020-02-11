Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik
|11 Şubat 2020 00:39
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 8/11/1980 tarihli ve 17154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına "kültür veya turizm yatırımlarının alt yapı hizmetlerini yapmak," ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlığın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu taşınmaz mal alımı ve kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri için destek sağlamak," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"v) Bakanlığın kamu hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu taşınmaz mal alımı ve kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri için sağlanacak desteğe ilişkin giderler."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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