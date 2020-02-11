İyi Partili üyenin kaçak büfesi kaldırıldı

Güngören Belediye Başkanı yaptığı açıklamada büfenin İyi Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'a ait olduğunu iddia etmiş ve "Peşkeş arıyorsanız işte burasıdır" ifadesini kullanmıştı. Demir daha sonra İBB Başkanı İmamoğlu'dan inceleme talebinde bulunmuştu.

Merter metro istasyonunun yanına kurulan kaçak büfe akşam saatlerinde olduğu yerden İBB ekipleri kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Güngören Belediyesi Başjanı Demir, kaçak konulan büfenin belgelerinin de incelendiğinde büfenin konulduğu günden 7 gün sonra işletecek şirketin kurulduğunu ve kurulan şirketin de adresi ile İBB İyi Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu şirketin adreslerinin aynı olduğunu ifade etmişti.

İBB Meclis toplantısında söz alan Güngören Belediye Başkanı Demir, büfenin İyi Partili meclis üyesi Ali Kıdık'a ait olduğunu iddia etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin günlerdir kaçak bir büfeyi için nöbet halinde beklediğini belirtmişti.

Akşam saatlerinde kaldırıldı

Kaçak büfe 21.30 sıralarında İBB ekipleri tarafından kaldırıldı.

Encümen kararı olmadan ve izin belgesi ibraz edilmeden Merter metro istasyonuna konulduğu belirtilen büfe akşam saatlerinde kaldırıldı. Güngören Belediye zabıtası ile İBB zabıtasını karşı karşıya getiren büfe saat 21.30 sıralarında İBB ekipleri tarafından götürüldü.



İBB Meclisinde gerçekleşen toplantının sonuna doğru söz alan Güngören Belediye Başkanı Bünyemin Demir, büfeyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Demir yaptığı açıklamada, büfenin İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık'ın olduğunu iddia etti. Kaçak konulan büfenin belgelerinde büfenin konulduğu günden 7 gün sonra işletecek şirketin kurulduğunu ve kurulan şirketin de adresi ile İBB İyi Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu şirketin adreslerinin aynı olduğunu ifade etmişti.

Demir ayrıca büfeye ilişkin "Peşkeş arıyorsanız işte burasıdır" diyerek duruma tepki göstermişti.