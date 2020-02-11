İBB zam yaptı suçu bakanlığa attı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) kentteki toplu taşıma araçlarına yaptığı geçen hafta aldığı yüzde 35'lik zam kararı dün uygulanmaya başlandı. Zamlı yeni toplu ulaşım tarifesine göre; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılıyor artık. İstanbul ulaşımında en yüksek zam Adalar Hattı'na yapıldı. Şehir Hatları Adalar Hattı'nda tam bilet ücret tarifesi 5,20 liradan 10 liraya, indirimli öğretmen tarifesi 2,10 liradan 7 liraya, öğrenci tarifesi ise 1,20 liradan 5 liraya çıkarıldı.

11 İBB BÜROKRATININ İMZASIYLA KABUL EDİLDİ

Geçen hafta alınan zam kararıyla sonuçlanan teklif; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapıldı. Zam kararı; UKOME Toplantısında 10'a karşılık 11 oyla alındı. Büyük tepki gören yüzde 35'lik zam kararında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının tamamının "zam yapılsın" imzası attığı anlaşıldı.

KARŞI OYLAR ZAMMI ENGELLEMEYE YETMEDİ

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyüp Aksu karara katılmadığını belirtip şerh koydu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1. Ordu Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Liman Başkanlığı, DHMİ Genel Müdürlüğü, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nü temsil eden 10 kişi ise zamma karşı çıkarak karara imza atmadı.

YÜZDE 35'LİK ZAM MARMARAY'I DA KAPSADI

Ulaştırma Bakanlığı, Marmaray'da geçerli olan yüzde 35 oranındaki zammın da İBB tarafından uygulandığını açıkladı. Marmaray hizmetlerine yönelik söz konusu zamma ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yapan bakanlık, İstanbul'da, şehir içi toplu ulaşım ücret tarifelerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın başkanlığında toplanan UKOME kararları doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehir içi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, belediye tarafından uygulanmıştır" denildi.

ZAMMA EVET DİYEN İBB BÜROKRATLARI



UKOME üyeleri İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Ulaştırma Daire Başkanı Utku Cihan, Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy, İETT Genel Müdür Temsilcisi Hamdi Alper Kolukısas, İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Temsilcisi Sinem Dedetaş, Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdür Temsilcisi Ali Fırat, Ulaşım Koordinasyon Müdürü Erdal Yalçınkaya, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, Ulaşım Planlama Müdürü Utku Cihan ve 1. Hukuk Müşaviri avukat Eren Sönmez verilen teklife "evet" oyu kullanıp imza attı. Kararda belirleyici olan ve çoğunluk elde edilmesini sağlayan imzayı ise İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut attı.

AKTARMASI OLMAYANA 7,75 LİRA

İBB'den yapılan açıklamada da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının işlettiği Marmaray İstanbulkart aktarma sistemine dahil edildiği belirtildi. Marmaray'dan aktarmasız geçiş yapanlar, yüzde 35'li zamla belirlenen yeni ücret ödemek zorunda. Ancak bir toplu ulaşım aracının ardından Marmaray'a binen tam biletli vatandaşlar 7,75 lira yerine 3,50 lira, öğrenciler 3,50 lira yerine 1,70 lira ödeyecek.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Nafiz Can: "İmamoğlu'ndan beklemiyorduk. Daha önce başkanlığa gelmesi için düşürdü, indirimler yaptı. Sonra bir anda böyle yükseltmesine millet bayağı şaşırdı. Bu kadar olmaması lazımdı."

Reyhan Tunç: "2,60'a işe gidip gelirken şimdi daha pahalıya gidip gelmek zorundayım. Asgari ücretin çok büyük bir kısmı ulaşıma gitmiş oluyor."

Lütfiye Erciyas: "Üniversiteye giden 2 çocuğum var, ikisi de toplu ulaşım kullanıyor. Hiç iyi olmadı. İstanbul'da çok zor. Onlar, iki çocuğun toplu ulaşımla hangi şartlarda gidip geldiklerini bilmiyorlar."

Nur Boz: "Yapılan zam çok fazla. Bütçemize zarar vereceğini düşünüyorum. Cebe nasıl yansıyacak, her zamanki gibi acıtacak. Fazlasıyla acıtacak."

Kadir Gül: "Seçim zamanında vaat veriyorlardı 'zam olmayacak' diye. Ben vatandaş olarak çok tepkiliyim. Böyle mi her şey güzel olacak? İnsanların durumu ortada. Bir anda yapılan bu kadar yüksek zammı kabul etmiyorum."

Turgay Kaya: Yapılan zamlı tarifeyle mağdur eden bir oranda. İndirim yapacakları vaadini verenler bunu bize reva görüyor. Biz bir şeyler düzelir sanırken daha kötü oldu. Yüzde 35 zam bir anda yoracak bizi. Burada kaybeden sadece vatandaş olmayacak."