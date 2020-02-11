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AK Parti'de eski-yeni yok

AK Parti'de görev yapmış eski il başkanlarıyla sık sık toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez eski ilçe başkanlarına mektup gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı: AK Parti'de yeni-eski diye bir kavram yok, sadece görev değişikliği var. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var.
 11 Şubat 2020 07:28
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AK Parti'de eski-yeni yok

AK Parti'de görev yapmış eski il başkanlarıyla sık sık 'Gönül toplantıları' yaparak bölgenin nabzını tutan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu sefer eski ilçe başkanlarına birer mektup gönderdi.

"Hep birlikte, milletimiz ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için umut ışığı haline gelmiş bir davaya hizmet ediyoruz" diyen Erdoğan, "Bu dava, sizin gibi yüreğinde büyük Türkiye idealini taşıyan teşkilat mensuplarımızın omuzlarında yükseliyor ve inşallah yükselmeye de devam edecek. Üstlendiği vazifelerin öneminin bilincinde olan sizler gibi dostlarımız ile omuz omuza çalışmayı nasip ettiği için rabbime ne kadar hamd etsem azdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, mektupta şu mesajları verdi:

BİRLİK GÜCÜMÜZDÜR

AK Parti gücünü birlik ve beraberliğinden almaktadır. Genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla herkesin elini taşın altına soktuğu bir teşkilatın mensuplarıyız. Bu süreçte kimi zaman önemli sorumluluklar üstlenmemiz, kimi zaman fedakarlıklar yapmamız gerekebiliyor.

DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR

AK Parti'de yeni-eski diye bir kavram yoktur, sadece görev değişikliği vardır. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, bu eşsiz vatanı ve aziz milletimizi layık olduğu yere taşıyacak daha çok vazifemiz var.

ÖZVERİ İÇİN TEŞEKKÜR

Demokrasimizin güçlenmesi, ülkemizin kalkınması için 'Güçlü Türkiye' sevdasıyla görev yaparak göstermiş olduğumuz fedakarlık ve özveri için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarımızda Yüce Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum."

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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