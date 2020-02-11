Cumhurbaşkanlığı kütüphanesi için geri sayım



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan yaklaşık beş milyon kitabın bulunacağı Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, 20 Şubat'ta kapılarını açıyor. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olarak planlanan mekanın açılışına çok sayıda sanatçı, yazar ve akademisyenin katılacak. Kütüphane, mimari özellikleri ve envanter çalışmasıyla dikkat çekiyor.



NADİR ESERLER OLACAK

Kütüphanenin en büyük salonu olan prestij okuma salonunun kubbesinin altındaki kemerde Alak Suresi'nin dördüncü ve beşinci ayetlerinin Türkçe meali olan, "O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir" yazıldı. Kütüphanede, çocuklar, öğrenciler ve araştırmacılar için özel bölümler yer alacak. Kütüphanede özel koleksiyonlar, nadir eserler, elyazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, pullar ve gravürler de kullanıcılara sunulacak.

ÖZEL ESERLER BAĞIŞLANDI

Kütüphaneye 2000 yılında vefat eden müzisyen ve bestekar Cinuçen Tanrıkorur'un ve geçen yaz vefat eden gazeteci yazar Mehmed Şevket Eygi'nin arşivi bağışlanmıştı. Son olarak da tarihçi-akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı kişisel kütüphanesini bağışladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kütüphaneye bir el yazması Kuran-ı Kerim bağışladığı öğrenildi. Erdoğan'ın lise yıllarında kartpostal satarak kazandığı parayla satın aldığı ve "en karlı yatırımım" dediği Ömer Nasuhi Bilmen'in 'Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu'nun da yer aldığı şahsi kütüphanesini de açılışın ardından Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi bünyesine alınması bekleniyor.

24 saat kesintisiz açık olacak

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Ayrıca kullanıcılara internet üzerinde de araştırma yapma imkanı sunulacak. Kütüphaneye gelenlere dünya kütüphanelerindeki dijital kaynaklara da ulaşabilecek. Kütüphanenin nadir eserler bölümün de çok zengin olması hedefleniyor. Planlamaya göre kütüphanede 5-10 yaş grubu, 10-15 yaş grubu ve 17-18 grubu için gençler ve yetişkinler için, yaşlılar için ayrı kitap bölümleri olacak.