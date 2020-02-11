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Perinçek'in Esad'a defalarca 'sayın' demesi tepki çekti

Şehitlerimiz varken Doğu Perinçek yayında defalarca sayın sayın Esad dedi
 11 Şubat 2020 07:45
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Perinçek'in Esad'a defalarca 'sayın' demesi tepki çekti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayın programında herkesin tepkisini alacak cümleler kullandı. Perinçek, Suriye'de rejimin şehit ettiği askerlere rağmen defalarca Esad'dan 'sayın' diye bahsetti.

Suriye'nin İdlib kentinde TSK'ya ait gözlem noktalarına, Esad rejimi ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda, son saldırıyla birlikte 13 askerimiz şehit oldu.

Perinçek'ten Sayın Esad güzellemesi

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir' programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'de rejimin askerlerimizi şehit etmesinde hatayı Türkiye'nin politikalarına yıkmaya çalıştı. Perinçek ayrıca, 13 şehidimizin sorumlusu Esad'dan sürekli 'sayın' diyerek bahsetmeyi de ihmal etmedi.

Öte yandan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İdlib'de Suriye ordusunun saldırısında 5 askerimizin şehit olması ve 5 askerimizin yaralanması üzerine başsağlığı mesajı yayınladı. Perinçek mesajında, Türkiye'nin Suriye rejimi ile doğrudan görüşmesi gerektiğini savundu.

Perinçek'in mesajı şu şekilde:
Memurlar.Net
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