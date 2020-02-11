Müze kartın fiyatı değişmeyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Müze Kart sahiplerine müjdeli bir haber vererek, "2018 Kasım ayı itibarıyla Müze Kart ücretlerini 70 TL ile sabitledik. 2020 yılında müze ücretlerinde artış yapsak bile Müze Kart ücretlerinde artış yapmayacağımız gibi indirime gideceğimizi de özellikle belirtmek isterim" dedi.



Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verilen bir soru önergesinde, "Türkiye'de asgari ücretin 2 bin 324 TL olduğu göz önüne alınırsa, iki kişilik bir ailenin sadece müze karta 140 TL vermesinin çok da mümkün olmadığı görülmektedir. Bu durumda çözüm nedir?" ifadesini kullandı. Ersoy, soru önergesine yanıtında şunları kaydetti:



"Kamu yararını gözetmek ve yerli ziyaretçi oranını artırmak için 2018 Kasım ayı itibarıyla Müze Kart ücretlerini 70 TL ile sabitledik ve bu tarihten itibaren müze ücretleri artsa bile Müze Kart fiyatları artmamaktadır. Ayrıca belirtmek isterim ki 0 - 18 yaş ve 65 yaş üzeri Türk vatandaşlarına, öğretmenlerimize, arkeoloji ve sanat tarihi öğrencilerimize, erbaş askerlere müzeler ücretsiz olup üniversite öğrencilerine Müze Kart yüzde 50 indirimli uygulanmaktadır.



1 Ocak itibarıyla Milli Saraylar da Müze Kart kapsamına alınmıştır. Müze giriş ücretleri halen Avrupa'daki emsallerinin çok altındadır. 2020 yılında müze ücretlerinde artış yapsak bile Müze Kart ücretlerinde artış yapmayacağımız gibi indirime gideceğimizi de özellikle belirtmek isterim ki Müze Kart sahipleri bir yıl boyunca sınırsız müze ziyaretleri gerçekleştirebilmektedirler.

Gelirin yüzde 85'i yabancıdan

Mevcut kayıt sistemi net bir yerli - yabancı ayrımı yapmamakla beraber gelirin yüzde 85'inin yabancı ziyaretçiden elde edildiğini tahmin etmekteyiz. Elde edilen gelir, öncelikli olarak mevcut müzelerin bakım ve onarımı, yeni müzelerin yapımı, kazı çalışmalarının 12 aylık kazı programı ile desteklenmesine, müzelerin ve Türkiye'nin yurt dışında tanıtımı ile müze işletme giderleri için harcanmaktadır. 2019 yılında müzelerde toplam ziyaretçi sayılarında yüzde 25'lik artış olmuştur."



Ziyaretçi sayısı arttı

Bakanlık bünyesinde, 2019 sonu itibarıyla 210 müze, 143 düzenlenmiş ören yeri ve bakanlık denetiminde olan 268 özel müze bulunuyor. Bakanlık, 2019'da 22.5 milyon harcama yaparak 5 yeni müzeyi hizmete aldı. 2019'un ilk 11 ayında müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yaklaşık 32.7 milyona ulaştı, tarihinde ilk defa 30 milyon seviyesini geçti. Bu rakam 2018'in aynı döneminde 26.5 milyon kişiydi.

