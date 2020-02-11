1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sinir ilaçlarında büyük artış var

Son 3 yılda hastanelerin psikiyatri kliniklerine yaklaşık 8 milyon kişi başvurdu. Antidepresanları da kapsayan sinir sistemi ilaçlarında büyük artış gözlendi.
 11 Şubat 2020 07:54
Yazdır
Sinir ilaçlarında büyük artış var

Türkiye'nin ruh sağlığına yönelik geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlar, psikiyatrik sorun ve antidepresan tüketiminin arttığını ortaya koyarken, bir takım tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan'ın soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2017-2019 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde, tüm hastanelerdeki psikiyatri kliniklerine toplam 7 milyon 953 bin 651 kişilik başvuru olduğu bilgisini paylaştı. Ayrıca kliniklere giden 7 milyon 953 bin kişinin yüzde 69'unu kadınların, yüzde 31'ini ise erkeklerin oluşturduğunu belirtti.

380 milyon kutu ilaç

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Öte yandan Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı'nda yayınlanan rakamlar, antidepresanları da kapsayan sinir sistemi ilaçlarında ciddi artış yaşandığını gösterdi. 2018 yılı itibarıyla Türkiye çapında satılan sinir sistemi ilaçlarının toplamı 308 milyon kutu olurken, satılan bu ilaçların ağırlıklı olarak antidepresanlar oluşturduğu belirtildi.

Sinir sistemi ilaçları en çok tüketilen üçüncü grup ilaç olurken, 2017'de 298.4 milyon kutu sinir sistemi ilacı satılırken, bu rakam bir yıl içinde 10 milyon kutu artarak, 308 milyona ulaştığı açıklandı. 2013'te 258.5 milyon olan sinir sistemi ilaçlarının kullanım sayısının ise son 5 yılda 49 milyon 500 bin kutu arttığı tespit edildi.

8 milyon başvuru

Türkiye'deki ruh sağlığı sorunları ile ilaç tüketimindeki artış psikiyatristleri endişelendirirken, Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ömer Böke, Milliyet'e yaptığı açıklamada; "Yılda 8 milyon kişinin psikiyatri kliniklerine başvurması anormal bir durum değil. Ancak özel muayenehanelere başvuru rakamlarını bilmiyoruz. Psikiyatri uzmanları, toplumun tümünü taramış olsa, nüfusun yüzde 25'lik dilimine tanı konulur. Sorun 8 milyon kişinin kliniklere başvurması değil, psikiyatrist sayısının azlığı ve bilinçsiz ilaç tüketimi" dedi. Türkiye genelinde asistanlarla birlikte 5 bin 500 civarında psikiyatri uzmanı olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Ömer Böke şunları söyledi:

'Nitelik artmalı'

"Bu rakam, nüfus ve hastalık artışına oranla 15 bin olması gerekir. Devlet hastanelerinde yapılan muayene süresi çok kısa ve hizmetin niteliği iyi değil. Meselenin bu kısmını gözden kaçırıyoruz. Psikiyatri uzmanı, kamuda hastasına sadece 5 dakika ayırabiliyor. İki randevu arasındaki zaman dilimi 4-5 dakika. Hekimler de bu durumdan rahatsız. Devletin bu sağlık hizmetini nitelikli hale getirmesi gerekir. Hekimler tükeniyorlar. Bu nedenle kamu hastanelerinden ayrılıp özel klinik açanların sayısı çok fazla. Nitelikli yeni uzmanlar yetiştirmeden ruh sağlığı hizmetlerinde istediğimiz kaliteyi yakalamamız çok güç."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çocuklarda öfke nöbeti neden olur?
29 Ocak 2020 12:06		 İnternet 'hipokondriyazis'e neden olabilir
05 Aralık 2019 11:22
Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı
09 Kasım 2019 07:11		 Cinayete tanık olmak bir çocuğun psikolojisini nasıl etkiler?
24 Ağustos 2019 10:59
Sınav kaygısını hafifletecek 5 öneri
20 Mayıs 2019 11:26		 Her yıl yüzlerce çocuk internet bağımlısı oluyor
09 Nisan 2019 08:00
'Beyin tümörlerinde erken teşhis önemli'
07 Şubat 2018 13:10		 Ruh sağlığına SGK güvencesi
30 Ocak 2018 09:20
Bazı bilgisayar oyunları çocukları şiddete sevk eder
10 Ocak 2018 11:45		 Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2020'de depresyon birinci sırada olacak
08 Ocak 2018 10:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
Riyad, Kur'an'ı tahrif etti
Rejim kontrol noktasını vurdu, eller tetikte
AK Parti'de eski-yeni yok
WhatsApp üzerinden alışveriş dönemi başlıyor
Perinçek'in Esad'a defalarca 'sayın' demesi tepki çekti
Emir astsubayları fişlemenin kaynağı
İBB zam yaptı suçu bakanlığa attı
İyi Partili üyenin kaçak büfesi kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fener ağlama 1
yeşim meltem şişli 2
taktik 2
depremde en korunaklı ülke 2
şu an çalan şarkı 3
ekrem imamoğlu'nun akp meclis üyesine küfretmesi 1
abdülhamit han 3
sosyal medya tam bir çöplüktür 4
galatasaray'ın uefa kupası resmini paylaşamaması 2
tartışmaya girmeyeceğimiz insanlar 6
SON İLANLAR
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam