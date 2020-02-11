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Emir astsubayları fişlemenin kaynağı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde kilit isimlerinden olan eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö.'nün tutuklanmasının ardından gözler, örgütün astsubay yapılanmasına çevrildi
 11 Şubat 2020 08:33
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Emir astsubayları fişlemenin kaynağı

FETÖ'nün bilinen en karakteristik özelliklerinden biri olduğu belirtilen fişlemeler yoluyla kapsamlı bir bilgi havuzu oluşturduğu bugüne kadar yürütülen soruşturmalar ve elde edilen bilgilerle ortaya konmuştu. Bu havuzda; kişinin ailevi bilgileri, memleketi, okuduğu kitaplar, fikirleri, alışkanlıkları, hobileri, zaafları, ihtiyaçları, sosyal hayatı, işi, geliri, bağlantıları, ilişkileri, evleneceği kişide aradığı özellikler, etkin ve dini kökeni gibi bilgiler yer alıyordu.

Bilgi toplama faaliyetleri ile istihbarat örgütü gibi çalışan FETÖ'nün böylece her alanda kontrolü ve yönetimi elinde tutmak istediği kaydediliyor. Mensubu olmayan üst düzey isimlerin ve askeri personelin (kuvvet komutanı, ordu komutanı ve general) takip edilmesi ve kontrol altında tutulması da örgütün büyük önem verdiği konular arasında bulunuyor.

Neden önemli?

Milliyet'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre: FETÖ, yüksek rütbeli kritik askeri personelin fişlenmesi ve hakkında bilgi sahibi olunması için emir astsubayı gibi makamlara örgüt mensuplarının getirilmesi için yoğun çaba harcarken, büyük gizlilik ve sabırla hareket ediyordu. Örgütün üst düzey askerler hakkında da emir astsubayları aracılığıyla bilgi edindiği soruşturmalarla ortaya çıkarıldı.

Emir astsubaylığı soruşturmalar sırasında alınan ifadelerde "Örgüt emir astsubaylığına çok önem vermektedir. Bütün emir astsubaylarının örgütten olmasını beklemektedir. Komutan şayet; 'bu şahıs benim emir astsubayım olacak' diye emir astsubayını kendisi seçmemiş, bunu ilgili birime bırakmış ise seçilen emir astsubayı yüzde 90 örgüt elemanıdır. Örgüt haftalık toplantılarda emir astsubayı olabilecek örgüt üyesi personellerin listesini ister. Bu kişilere önceden telefon açılarak; 'emir astsubayı olur musun? diye sorarlarsa kabul edeceksin' denir. Bunlar da emir astsubayı olur. Emir astsubayı yapılacak kişilerde örgütü tam teslimiyet, himmet verme, sosyallik, uzun boy, yakışıklılık, cesaret gibi özellikler aranır" diye anlatıldı.

Gölge gibi

Örgütün mensubu olan astsubaylara verdiği en önemli görevlerden birisi de "bir gölge gibi" takip etmesi yönünde talimatlandırdığı komutanının; çalışma ofisine, makamına dinleme cihazı yerleştirme işiydi. Komutanın odasına örgüt tarafından emir astsubayları aracılığıyla dinleme cihazları koyuluyor, örgüt adına kuvvet komutanlıklarında dinleme yapacaksa önceden temsilciden (FETÖ yöneticisi) izin alınıyor ve dinleme dökümü yazıya dökülerek bu kişiye veriliyordu. Bölgesinde bütün fişleme bilgilerinin toplandığı kişi olan temsilci, yasa dışı dinleme, özel hayatın gizliliğini ihlal vb. şekillerde elde edilen bütün bilgileri kendisinde bulunan programa yüklüyordu. Böylece bilgiler de FETÖ'nün bilgi havuzunda toplanıyordu.

560 kişi firari

FETÖ'nün büyük önem verdiği astsubay mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Darbe girişiminin ardından geçtiğimiz ay sonuna kadar FETÖ/PYD mahrem astsubay yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 16 bin 200 kişi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma ve operasyonlarda şimdiye kadar 6 bin 343 kişi tutuklandı, 7 bin 870 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Bin 933 kişi serbest bırakılırken, 560 kişi de firari olarak aranıyor. Bu süre içerisinde hakkında soruşturma yapılan 7 kişi de hayatını kaybetti. Askeri mahrem astsubay yapılanmasının tutukluluk oranı da yüzde 39 olarak gerçekleşti.

FETÖ'nün astsubay yapılanmasına yönelik önceki gün 15 Temmuz'un kilit isimlerden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. tutuklanmıştı. Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
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