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Rejim kontrol noktasını vurdu, eller tetikte

Suriye'de Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırıları devam ederken Türk askeri de hedef alındı. Rejim, 3 Şubat'taki Serakib saldırısından sonra bu kez Taftanaz'da TSK'nın geçici kontrol noktaları kurduğu bölgeyi vurdu. 5 asker şehit oldu, 7 asker de yaralandı. MSB, 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı
 11 Şubat 2020 08:46
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Rejim kontrol noktasını vurdu, eller tetikte

TÜRKİYE'nin tüm uyarılarına rağmen İdlib'de ilerleyişini sürdüren rejim güçleri, Serakib'in kuzeyinde Taftanaz'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) geçici şekilde mevzilenip kontrol noktaları kurduğu bölgeyi top, havan ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) vurdu. Milli Savunma Bakanlığı bu saldırıda 5 askerin şehit düştüğünü, 7 askerin de yaralandığını duyurdu. Bir hafta içinde TSK'nın rejim saldırıları sonucu İdlib'de verdiği şehit sayısı 13 oldu. Rejim 3 Şubat'ta da Serakib kırsalında TSK'nın geçici mevzilendiği bölgeyi vurmuş 7 asker ile bir sivil personel şehit düşmüştü.

MSB: 101 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dünkü saldırıyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 7 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre: Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

YARALI ASKERLER HATAY'DA

Saldırıda yaralanan 7 asker Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Uzman onbaşı olan askerlerden 4'ünün ameliyata alındığı, 3 askerin ise sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedildi. Şehitlerin cenazeleri ise ambulaslarla aynı hastanenin morguna getirildi.

TOPLANTI YAPILIRKEN SALDIRI

Saldırı haberinden sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya gelirken; saldırının Türk ve Rus heyetlerinin Dışişleri Bakanlığı'nda İdlib'de ilgili ikinci toplantıyı yaptığı saatlerde meydana gelmesi de dikkat çekti. TSK unsurları bölgede bulunan rejim güçlerine Fırtına obüsleri, top ve ÇNRA'larla misliyle karşılık verdi. Yerel kaynaklar rejim güçlerinin ele geçirdiği Serakib'e Türk topçusunun atış yaptığını öne sürerken, bölgede bulunan Türk askerlerinin de İdlib merkezinin 6 kilometre güneydoğusundaki Kaminas köyünde konuşlandığı bildirildi. Rejim güçlerinin de Taftanaz'a 4-5 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi. Rejim güçlerinin dün akşam saatlerinde İdlib'in kuzeydoğusunda ilerleyişini sürdürdüğü, bölgede bulunan TSK'nın 6 numaralı (Tel Eys köyü) ve 5 numaralı (Raşidin) gözlem noktalarına yaklaştığı ileri sürüldü.

SERAKİB SONRASI KONUŞLANILMIŞTI

TSK, Serakib'in rejim güçlerinin eline geçmesinden sonra İdlib'e ilerleyişini önlemek amacıyla küçük bir askeri havaalanına da sahip Taftanaz'da konuşlanıp geçici mevzi bölgesi ile kontrol noktaları oluşturmuştu. TSK'nın son günlerde yaptığı sevkıyatın önemli bir kesimi de bu bölgeye gönderilmişti.

Rejim TSK'nın kontrol noktasını vurdu
300 ARAÇLIK YENİ KONVOY

TSK'nın İdlib'e sevkıyatı dün de yoğun şekilde devam etti. Türkiye'nin farklı bölgelerinden sınır hattına gönderilen komandolar, tank, diğer zırhlı-paletli araçlar ile zırhlı personel taşıyıcılar İdlib'deki TSK gözlem noktaları ile kontrol noktaları ve geçici mevzi bölgelerine gönderildi. Yerel kaynaklar 300 araçlık yeni bir konvoyun İdlib'e giriş yaptığını bildirdi. İdlib içinde bulunan birliklerin de bölge içinde ihtiyaca göre hareket halinde olduğu belirtildi.
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