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Sivas eksi 21 dereceyi gördü: Sıcak su yere buz taneciği olarak düştü

Sivas'ta gece saatlerinde termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.
 11 Şubat 2020 08:48
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Sivas eksi 21 dereceyi gördü: Sıcak su yere buz taneciği olarak düştü

Sivas'ta günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava gece yarısı eksi 21 dereceye düştü. Hayat adeta buz kesti, caddeler tamamen boşaldı. Araçlarının camlarının buzla kaplanmasını istemeyen vatandaşlar, camları battaniye ve kartonlarla kapatarak önlem almaya çalıştı.

Soğuk havanın ne kadar etkili olduğunu göstermek isteyen vatandaşlar havaya sıcak su serperek test etti.

Havaya serpilen suyun yere buz tanecikleri olarak düştüğü görüldü.

Soğuk havada çalışmak zorunda kalan vatandaşlar yaktıkları ateşte ısındılar. Sivas belediyesi ekipleri, yol kenarlarında biriken kar kütlelerinin soğuk havanın etkisi ile buza dönüşmesi için kar kütlelerini kamyonlarla ile kent merkezi dışına taşıdı.

Belgesellerde gördüğü görüntülerini denemek için sıcak suyu havaya serptiğini belirten Yunus Yıldız, "Sürekli belgesellerde izlediğimiz hareketler vardı. Suyun havaya atıldığını ve o an buzlaştığını görüyorduk. Bende denemek istedim. Bunun nedeni şuanda bulunduğumuz bölgede hava sıcaklığı eksi 21 derece. Muazzam bir soğuk var.< Bu soğukta denemek istedi ve yaptık. Gördük ki havaya attığımız su buz taneciği olarak yere düşüyor. Soğuk felaket, durulacak gibi değil" dedi.
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