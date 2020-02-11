Çanakkale merkezli suç örgütü operasyonunda 20 tutuklama
|11 Şubat 2020 08:51
|Yazdır
Biga Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Biga Adliyesine getirildi.
Suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen S.K. ile diğer şüpheliler Ö.K, İ.K, M.E, Z.B, A.D, B.Ö, A.K, E.Y, E.A, D.Ö, O.A, E.A, S.Y, H.Ö, O.A, Ş.I, M.E.D, F.Ç. ve A.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Çanakkale Cezaevine götürüldü.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Biga Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla, tehdit ve zorbalıkla vatandaşın parasını gasbettiği ileri sürülen zanlılar Biga'da takibe alınmıştı.
Polisin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından 7 Şubat'ta Çanakkale'nin Çan ve Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Edremit ve Bandırma, Manisa'nın Turgutlu, Bursa'nın Yıldırım, İstanbul'un Beykoz, Kocaeli'nin Körfez ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen S.K. ve eski eşi B.Ö'nün de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çelik yelek, pompalı tüfek, tabancalara ait çeşitli ebatlarda mermi, beyzbol sopaları, boş senetler ile kırılmış halde flaş bellek, sim kart ve çok sayıda telefon ele geçirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yalova Belediyesinde yolsuzluk yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
11 Şubat 2020 09:45
|Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
11 Şubat 2020 09:43
|Ameliyatı öne çekmek için pırlanta almışlar
11 Şubat 2020 09:19
|Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
11 Şubat 2020 08:44
|Son 24 saatte 100'den fazla kişi öldü
11 Şubat 2020 06:10
|Tekirdağ'da bir evde uçaksavar mermisi ele geçirildi
10 Şubat 2020 20:41
|Muğla'da 900 yıllık el yazması Kuran ele geçirildi
10 Şubat 2020 19:11
|Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10 Şubat 2020 18:13
|Belediye başkan yardımcısı 'zimmet soruşturması'nda gözaltında
10 Şubat 2020 17:31
|Doktoru jiletle yaralamıştı... Büyü yapıldığını iddia etti
10 Şubat 2020 17:09