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Çanakkale merkezli suç örgütü operasyonunda 20 tutuklama

Çanakkale merkezli 6 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheli tutuklandı.
 11 Şubat 2020 08:51
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Çanakkale merkezli suç örgütü operasyonunda 20 tutuklama

Biga Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Biga Adliyesine getirildi.

Suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen S.K. ile diğer şüpheliler Ö.K, İ.K, M.E, Z.B, A.D, B.Ö, A.K, E.Y, E.A, D.Ö, O.A, E.A, S.Y, H.Ö, O.A, Ş.I, M.E.D, F.Ç. ve A.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Çanakkale Cezaevine götürüldü.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Biga Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla, tehdit ve zorbalıkla vatandaşın parasını gasbettiği ileri sürülen zanlılar Biga'da takibe alınmıştı.

Polisin yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından 7 Şubat'ta Çanakkale'nin Çan ve Biga, Balıkesir'in Gönen, Erdek, Edremit ve Bandırma, Manisa'nın Turgutlu, Bursa'nın Yıldırım, İstanbul'un Beykoz, Kocaeli'nin Körfez ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen S.K. ve eski eşi B.Ö'nün de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çelik yelek, pompalı tüfek, tabancalara ait çeşitli ebatlarda mermi, beyzbol sopaları, boş senetler ile kırılmış halde flaş bellek, sim kart ve çok sayıda telefon ele geçirilmişti.
Anadolu Ajansı
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