YÖK'ten 'özel öğrenci alımı' hakkında açıklama

Bilindiği üzere, 22 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, özel öğrenci olarak bir yükseköğretim kurumundan ders alabilmek için başka üniversitenin yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olmak şartı getirilmişti.

Ayrıca, mezkur yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine eklenen 4 üncü fıkra kapsamında, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara özel öğrenci olarak kabul edilen öğrencilere düzenleme yapılmadan evvelki hükümlerinin uygulanacağı karara bağlanmıştı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından konu hakkında gönderilen yazıda; üniversitelerde eğitim-öğretim dönemlerinin farklı olması ve düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihin belli olmaması sebebiyle, 2019-2020 bahar yarıyılından itibaren önceki düzenlemeye göre özel öğrenci kabulünün mümkün olmadığı ifade edilmiştir.

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