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Ameliyatı öne çekmek için pırlanta almışlar

İstanbul Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü doktorlarından Profesör Dr. M.A.B ameliyat tarihlerini öne çekmek ve tedavilerini hızlandırmak için 40 bin 200 TL rüşvet ve 9 hasta yakınından benzer neden ve gerekçelerle rüşvet aldığı, durumu iyi olan hasta yakınlarından pırlanta ve altın talep ettiği suçlamalarıyla tutuklandı.
 11 Şubat 2020 09:19
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Ameliyatı öne çekmek için pırlanta almışlar

İstanbul Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü doktorlarından Profesör Dr. M.A.B, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. Prof. Bozbura'nın aynı hastanede çalışan Doç. Dr. Metin Keskin'in ismini kullanarak 9 hasta yakınından, ameliyat tarihlerini öne çekmek ve tedavilerini hızlandırmak için 40 bin 200 TL rüşvet aldığı iddia ediliyor. Tutuklananlar arasında Prof. B'nin eşi D.B. da var.

Milliyet gazetesinden Ferit Zengin'in haberine göre, obezite hastalarına taktığı mide kelepçeleriyle adını duyuran Prof. Dr. M.A.B, ameliyat tarihini öne almak için para istediği hasta yakınlarından Hatice K. isimli bir kadının ihbarıyla polis tarafından takibe alındı. Yapılan soruşturmada, Doç. Dr. Metin Keskin'in adını kullanarak ameliyata girecek 9 hastanın yakınından tedavi işlemlerini ve ameliyat tarihlerini öne aldırmayı vaad ederek 40.200 TL para aldığı tespit edilen B'nin, rüşvet alışverişine aracılık eden Yasin Ş. (50) isimli yardımcısı 7 Şubat'ta İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinde bir hasta yakınından para alırken suçüstü yakalanıp gözaltına alındı.

RÜŞVET ALDI İDDİASI

Emniyete götürülen Ş'nin ifadeleri doğrultusunda rüşvet alma işini Prof. Dr. M.A.B. ile kendisini B'nin sekreteri olarak "Seher" ismiyle tanıtan eşi D.B'nın organize ettiğini ifade etmesi üzerine 1 gün sonra 8 Şubat Cumartesi günü Bakırköy'de B çifti göz altına alınıp emniyete götürüldü. Bir gün süreyle emniyette sorgulanan B. çifti ve Y.Ş, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturmada 9 hasta yakınından benzer neden ve gerekçelerle rüşvet aldığı, durumu iyi olan hasta yakınlarından pırlanta ve altın talep ettiği öne sürülen Prof. B, 2007 yılında çocuğuna mide kelepçesi taktırmak için tanıştığı 3 çocuk sahibi D. B'yla evlenmişti. Prof. B, eşinin boşandığı kişi tarafından saldırıya uğramıştı.
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