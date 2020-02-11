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Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!

Volkswagen çatısı altında yer alan Seat'ın CEO pozisyonundan ayrılıp Renault ile anlaşan Luca de Meo, Renault Grubu'nun bir önceki CEO'su olan Thierry Bollore'den yaklaşık yüzde 58 daha fazla kazanacak
 11 Şubat 2020 09:34
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Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!

Reuters'ın haberine göre Luca de Meo bu yıl 1.3 milyon euroluk bir maaş, bu maaşın yüzde 150'sine varan yıllık değişken bir ücret ve 75 bin adet Renault hissesi alacak. Renault'un önceki CEO'su Thierry Bollore ise 900 bin euro maaş ve maaşın yüzde 125 oranında değişken bir ücret ve 50 bin adet hisse senedi almıştı.

Renault Nissan ittifakının tepe ismi olan Carlos Ghosn'un Japonya'da tutuklanması ister istemez her iki firmayı da olumsuz olarak etkiledi. Bu olumsuzluğun bir uzantısı da markaların sabit yöneticilerinde oldu. Luca de Meo ile anlaşan dev grup bu kargaşayı az da olsa azaltmayı hedefliyor. Yeni CEO görevine 1 Temmuz tarihinde başlayacak.

Eski Seat, yeni Renault CEO'su Luca de Meo

52 yaşında olan De Meo, Volkswagen Grubu'nda yer alan İspanyol marka Seat'ın başkanıydı. Öncesinde ise Renault, Alfa Romeo, Abarth, Fiat, Toyota Avrupa ve Chrysler gibi markalarda görev almıştı.
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