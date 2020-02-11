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Dolar yükselişte, 6 TL 'nin üzerinde seyrediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 11 Şubat 2020 09:42
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Dolar yükselişte, 6 TL 'nin üzerinde seyrediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0210 6,0220
Avro 6,5720 6,5730
Sterlin 7,7570 7,7960
ANKARA
ABD Doları 5,9900 6,0500
Avro 6,5350 6,6050
Sterlin 7,7050 7,8490
Anadolu Ajansı
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