1440 güvenlik güçlerinin katılımıyla Kapan 6 Zori operasyonu gerçekleştiriliyor
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır-Batman ara hattında 1440 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı.
|11 Şubat 2020 09:46
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Batman ara hattında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zori Barınma Alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır Bölge ve İl Jandarma Komutanları ile Batman İl Jandarma Komutanının arazide bizzat sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1440 personel, 95 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.
Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|DPB'nin internet sitesi kapandı!
11 Şubat 2020 11:53
|'Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum'
11 Şubat 2020 11:50
|Van'da çığın düştüğü bölgeye 32 kişilik ekip gönderildi
11 Şubat 2020 11:27
|Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
11 Şubat 2020 10:00
|Müze kartın fiyatı değişmeyecek
11 Şubat 2020 07:51
|İBB zam yaptı suçu bakanlığa attı
11 Şubat 2020 07:30
|İyi Partili üyenin kaçak büfesi kaldırıldı
11 Şubat 2020 06:41
|Koronavirüste şüpheli vakalara anlık takip
10 Şubat 2020 21:56
|Yarın 16 ilimizde kar nedeniyle okullar tatil edildi
10 Şubat 2020 21:01
|Belediye Başkanı bu kez kendi kızının nikahını kıydı
10 Şubat 2020 20:05