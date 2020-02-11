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Mersin Üniversitesi: Hastanın koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır

"Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır"
 11 Şubat 2020 09:48
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Mersin Üniversitesi: Hastanın koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören bir hastanın koronavirüs taşıdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastanın tedbir amaçlı özel odaya alındığı ve yapılan tetkiklerinde hastanın koronavirüsü taşımadığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran bir hastamız, tedbir amacıyla özel odaya alınmış, tetkik sonuçları Ankara'ya gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan hastamızın tetkik sonucu negatif çıkmış ve koronavirüs taşımadığı kesinlik kazanmıştır."
Anadolu Ajansı
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