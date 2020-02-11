Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hastanede cinayet: Annesini kaçıran amcasını öldürdü
Kars'ın Kağızman ilçesinde devlet hastanesinin kantinini işleten Mehmet Demir (43), iddiaya göre bir süre önce ağabeyi ölünce dul kalan yengesini kaçırdı. Annesinin kaçırılmasını hazmedemeyen Ahmet Demir (26), dün sabah amcasını çalıştığı hastanede tabancayla vurarak öldürdü ardından polise teslim oldu.
|11 Şubat 2020 09:58
|Yazdır
Kars'ın Kağızman ilçesinde devlet hastanesinin kantinini işleten Mehmet Demir (43), iddiaya göre bir süre önce ağabeyi ölünce dul kalan yengesini kaçırdı.
Annesinin kaçırılmasını hazmedemeyen Ahmet Demir (26), dün sabah amcasını çalıştığı hastanede tabancayla vurarak öldürdü ardından polise teslim oldu.
9 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Soğukta otobüs durağına sığınan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
11 Şubat 2020 12:30
|8 ilde köy köy gezerek 2 milyon lira dolandırmıştı, tutuklandı
11 Şubat 2020 12:16
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
11 Şubat 2020 12:07
|Hiç görmediği iki kadına 40 bin lira kaptırdı
11 Şubat 2020 12:04
|İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alındı
11 Şubat 2020 12:00
|Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşinin tedavisi sürüyor
11 Şubat 2020 11:51
|Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü
11 Şubat 2020 11:31
|Trafikte terör estiren motosikletli polisin üzerine sürdü
11 Şubat 2020 10:50
|Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı
11 Şubat 2020 10:24
|Yalova Belediyesinde yolsuzluk yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
11 Şubat 2020 09:45