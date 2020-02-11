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Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek idari para cezaları hakkında yeniden değerleme yapıldı ve ceza tutarları yükseldi.
 11 Şubat 2020 10:00
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Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu

Buna göre; Uyarılmasına rağmen taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmaya devam etmek, uyarılmasına rağmen yerine oturmamak, emniyet kemerini bağlamamak, baş üstü dolabını kapatmamak, başka yolcular ile veya kabin ekibi ile tartışmaya devam etmek, kabin ekibinin görevinin yapmasına güç kullanarak engel olmak, kabin ekibine ve diğer yolculara hakaret etmek, sözle tacizde bulunmaya devam etmek, kabin ekibinin verdiği talimatları yerine getirmemek gibi uçuş kurallarının ihlal edilmesi durumunda vatandaşa uygulanacak ceza tutarı 2.603 TL olarak belirlendi.

Cep telefonunu kapatmayanlar 2 bin 603 TL ödeyecek

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ ile uygulanan cezalar artırıldı. Buna göre; uçakta cep telefonunu kapatmayanlar 2 bin 603 TL ödeyecek.

Kurallara aykırı İHA uçuranlara 18 bin liraya kadar para cezası - Sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alınan kararlara uymayanlara da 1586 liradan 31 bin 905 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Tebliğde, idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacağı, 2019 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 22,58 olarak tespit ve ilan edildiği anımsatıldı.

Buna göre, kanunun, ruhsat, bilgi ve belge verilmesi, posta taşıması, değişikliklerin bildirilmesi, sivil hava araçlarının tescili, pilotların yeterlilik belgesi ile kaptanın yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümlerine aykırı davrananlara kesilecek para cezası 3 bin 182 lira ile 31 bin 905 lira arasında değişecek.

Kanunun ruhsata uyma zorunluluğu, uçuş tarifeleri, sicil kayıtlarına ilişkin hükümlerine aykırı davranışta bulunanlarla Genel Müdürlüğün sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara da 1586 liradan 31 bin 905 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

İHA cezaları

Tebliğle İHA'lara ilişkin aykırılıklarda uygulanacak para cezaları da belirlendi. Bu araçlarını Genel Müdürlük tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmeyenlere verilecek para cezası 9 bin 13 lira olarak tespit edildi. Kayıt sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara da 18 bin 25 lira idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince tespit edilen alanlar dışında İHA uçuran kişiler ile Genel Müdürlüğün İHA'larla ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara da 1803 liradan 18 bin 25 liraya kadar idari para cezası verilecek.
Memurlar.Net
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