1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı

Çorum'da pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Engin A. (33), Gaziantep'te görücü usulüyle tanışıp, imam nikahıyla evlendiği Tuğba Ö. (20) ile ailesi tarafından 27 bin 500 TL dolandırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Evlilik hayaliyle annesinin birikimini şüphelilere kaptırdıklarını anlatan Engin A., "Dolandırıcıların bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
 11 Şubat 2020 10:24
Yazdır
Evlilik vaadiyle 27 bin TL dolandırıldı

Kentin Gülabibey Mahallesi'nde oturan pazarcı esnafı Engin A. geçen yıl Eylül ayında evlenmek için bir tanıdığının aracılığıyla ailesini de yanına alarak Şanlıurfa'ya gitti. Engin A. ve beraberindeki ailesi, buluştukları, kendilerine aracılık edecek olan 'Ayşe' isimli bir kadından, "Size söylediğimiz kız evlenmeyi kabul etmiyor, ama isterseniz Gaziantep'te bir kız daha var. Onunla tanıştıralım" yanıtını aldı. Kadının teklifini kabul eden Engin A, ailesiyle bu kez de Gaziantep'in yolunu tuttu. Gaziantep'e giden aile, burada da kendilerine aracılık eden 'Ali' adlı kişi tarafından bir eve götürüldü. Gittiği evde evleneceği Tuğba Ö. ile tanışan Engin A, genç kızla bir süre baş başa görüştü. Çift kısa sürede tanışarak evlilik kararı aldı. Bunun üzerine Tuğba Ö.'nün annesi, damat adayının ailesinden 15 bin TL başlık parası talep etti. Yapılan pazarlık sonucu Engin A. ve ailesi 10 bin TL başlık parasında anlaştı. Daha sonra ziynet eşyası almak için Tuğba Ö. ile alış verişe çıkan Engin A, genç kız için 7 bin 500 TL değerinde yüzük, küpe, bilezik gibi ziynet eşyası da satın aldı. Engin A, genç kızla tanışmasına vesile olan Şanlıurfa'daki 'Ayşe' isimli kadına da 10 bin TL ödedi.

KAZA BAHANESİYLE KAÇMIŞ

Engin A. ve ailesi, daha sonra Tuğba Ö.'yü alarak düğün için Çorum'a döndü. Düğün hazırlıklarına başlayan çifte, dini nikahı kıyıldı. Dini nikahın üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından Tuğba Ö., iddiaya göre, kardeşinin trafik kazası geçirdiğini belirterek, Gaziantep'e gitmesi gerektiğini söyledi. Damat adayının izni üzerine, genç kız, ziynet eşyalarını da yanına alarak Çorum'dan ayrıldı. Tuğba Ö.'nün geri dönmemesi ve kendisine ulaşılamaması üzerine Engin A., dolandırıldığını anladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Engin A. toplam 27 bin TL dolandırıldığı gerekçesiyle Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Konuyu inceleyen savcılık, suç yerinin Gaziantep olduğu gerekçesiyle dosyayı Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Söz yüzükleri taktıklarını, ancak bir süre sonra gelin adayına ulaşamadığını anlatan Engin A., "Evleneceğim Tuğba Ö. ile ayrı bir odaya girdik ve evlilik konusunda konuşmalar yaptık. Kendisine temiz mutlu bir yuva istediğimi söyledim. Benden süt parası istediler, pazarlıklar yapıldı, 10 bin TL'ye anlaştık, Ayşe isimli kişiye 7 bin 500 TL para verdim. Çünkü o da para istemişti. Sonra orada altın küpe ve yüzük aldık 10 bin lira kadar da onlara harcadım. Söz yüzüklerini taktıktan sonra Çorum'a hep beraber döndük, aradan iki gün geçti ve Tuğba'ya sürekli telefonlar gelmeye başladı. Abisinin kaza geçirdiği söyledi, otobüsle gönderdik. Şimdi hiçbirine ulaşamaz olduk, aradan 5 ay geçti ve ardından da savcılığa gidip dolandırıldığım için suç duyurusunda bulundum. Dolandırıcıların bulunup cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soğukta otobüs durağına sığınan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı
11 Şubat 2020 12:30		 8 ilde köy köy gezerek 2 milyon lira dolandırmıştı, tutuklandı
11 Şubat 2020 12:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
11 Şubat 2020 12:07		 Hiç görmediği iki kadına 40 bin lira kaptırdı
11 Şubat 2020 12:04
İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alındı
11 Şubat 2020 12:00		 Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşinin tedavisi sürüyor
11 Şubat 2020 11:51
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü
11 Şubat 2020 11:31		 Trafikte terör estiren motosikletli polisin üzerine sürdü
11 Şubat 2020 10:50
Hastanede cinayet: Annesini kaçıran amcasını öldürdü
11 Şubat 2020 09:58		 Yalova Belediyesinde yolsuzluk yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
11 Şubat 2020 09:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - 'Odatv davası'na bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi12:50 - Teknik lise öğrencilerinin yaptığı kuş yuvaları ormanlık alana yerleştirildi12:32 - Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı12:30 - Soğukta otobüs durağına sığınan köpeğe vatandaşlar sahip çıktı12:21 - Bolu Dağı'na yılkı atları için yem bırakıldı12:20 - FETÖ'nün sözde 'Gülnar ilçe imamı'na 9 yıl 9 ay hapis cezası12:20 - Mikroçip teknolojisiyle baba olma şansı artıyor12:16 - CHP eski vekili Yılmaz Ateş: 'CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim'12:16 - 8 ilde köy köy gezerek 2 milyon lira dolandırmıştı, tutuklandı12:10 - Gün ortasında doların yükselişi devam etti
12:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı12:04 - Hiç görmediği iki kadına 40 bin lira kaptırdı12:02 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı12:00 - İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin ifadesi alındı12:00 - Şentop, mektupla akıllı tahta isteyen öğrencinin yüzünü güldürdü11:53 - DPB'nin internet sitesi kapandı!11:51 - Antalya'daki kazada yaralanan milletvekili Yılmaz ile eşinin tedavisi sürüyor11:50 - 'Medyanın, toplumsal gelişmeyi destekleyen yayınlarıyla mükemmelleşeceğine inanıyorum'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Kadir Şeker serbest bırakılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Uçakta telefonu kapatmayanlara verilecek ceza belli oldu
Danıştay, dayanışma aidatını iptal etti
Kadir Şeker'in annesi konuştu: Yaprak gibi titriyordu
İmamoğlu küfür için özür diledi
Rejim kontrol noktasını vurdu, eller tetikte
Renault'tan yeni CEO'ya rekor maaş!
Ameliyatı öne çekmek için pırlanta almışlar
Riyad, Kur'an'ı tahrif etti
İl müdür yardımcıları nasıl atanır?
AK Parti'de eski-yeni yok
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beğenmemek 3
When they see us 5
bardak 2
parazit 4
fatih terim'in akhisarlı taraftara küfretmesi 1
mahallede tüm köpeklerin aynı anda havlaması tesadüf değildir 2
asansörde oluşan ciddiyet 3
Duymaktan hoşlanmadığımız kelimeler 2
kalp sözü 2
kötü insanların ortak özellikleri 3
SON İLANLAR
Bayırköy Belediyesi İşçi Alım İlanı
Rize İyibelsan 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 184 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
İzmir Çeştur 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 1 İşçi Alacak
İstanbul Akıllı Kent Teknolojileri 10 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Truzim 1 İşçi Alacak
Çankırı Atkaracalar SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Sincan Simya Kurs Merkezi Matematik Öğretmeni Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam