EKPSS başvuruları yarın sona erecek
Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet sitesi üzerinden yapabilecek
|11 Şubat 2020 10:27
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Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın sona erecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.
Yarın başvuruları sona erecek EKPSS, 26 Nisan'da uygulanacak.
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