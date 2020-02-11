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EKPSS başvuruları yarın sona erecek

Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet sitesi üzerinden yapabilecek
 11 Şubat 2020 10:27
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EKPSS başvuruları yarın sona erecek

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın sona erecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

Yarın başvuruları sona erecek EKPSS, 26 Nisan'da uygulanacak.
Anadolu Ajansı
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