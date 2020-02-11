İstanbul'da FETÖ'nün birim sorumlularına operasyonda 28 gözaltı
FETÖ/PDY içerisinde sözde 'mahrem abi/abla', 'büyük bölge imamı', 'bölge lise mesulü', 'büyük bölge talebe mesulü', 'bölge esnaf sorumlusu' gibi görevlerde bulundukları ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 14'ü yakalandı.
|11 Şubat 2020 10:22
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FETÖ/PDY içerisinde sözde 'mahrem abi/abla', 'büyük bölge imamı', 'bölge lise mesulü', 'büyük bölge talebe mesulü', 'bölge esnaf sorumlusu' gibi görevlerde bulundukları ve ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 14'ü yakalandı.
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